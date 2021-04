‚Nic podobného neznáme.‘ Vědci z letokruhů odhalili, jaké klima bylo v českých zemích za posledních dva tisíce let

Jaké bylo sucho na území dnešního Česka za Julia Caesara nebo při příchodu Slovanů? Otázka, na niž dokáže odpovědět snad jen křišťálová koule? Ne! Vědcům z Ústavu pro studium globální změny Akademie věd (CzechGlobe) se podařilo přesně toto zjistit. „Studie trvala skoro tři roky,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz bioklimatolog Miroslav Trnka.

Lidovky.cz: Zkoumali jste intenzitu sucha na našem území až do období před naším letopočtem. Jak tato metoda přesně funguje?

Pokud strom roste v limitních podmínkách, letokruhy se obecně dají využít jako informace o jeho kondici. Zjednodušeně řečeno, pokud stromy rostou vysoko v horách, kolísání šíře letokruhů je do značné míry odrazem teplot v daném roce, protože je to právě teplota, která růst limituje nejvíc. Letokruhy borovic nebo modřínů v blízkosti horní hranice lesa v Alpách dobře korespondují s letní teplotou. A naopak, když stromy rostou v suchých oblastech, kolísání šířky letokruhů dobře koresponduje s tím, že byl rok vlhký. U nás ale většina stromů neroste ani na horní hranici lesa, ani v úplném nedostatku vody. Šíře letokruhů je tak pro rekonstrukci klimatu horším ukazatelem než například v Alpách, i když se použít dá a používá se.