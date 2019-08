‚Nic se nemění.‘ Hřib chce nadále odměnit Černého i přesto, že se přiznal k dvojnásobné vraždě

Quentin Tarantino Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) nezmění své rozhodnutí odměnit Miloslava Černého za odstranění graffiti z Karlova mostu ani poté, co se muž přiznal, že si odpykal trest za dvojnásobnou vraždu. Hřib to v sobotu sdělil na dotaz ČTK v sms zprávě. Černý odstranil z mostu nápis, který vytvořili dva němečtí turisté, minulou neděli vysokotlakým proudem páry. Podle odborníků zdivo při odstraňování nápisu nepoškodil.

„Na tom, co jsem řekl, se nic nemění. Pan Černý si svůj trest odpykal a v současné době přináší společnosti užitek. Stále platí i to, že musíme zlepšit procesy města tak, aby byly rychlejší a občané nebyli motivováni k takovýmto partyzánským akcím, které mají svá rizika. Výběr dodavatelů pro město musí probíhat otevřenou soutěží, takže nelze konkrétní osoby odmítat ani protežovat,“ uvedl Hřib. Primátor již ve čtvrtek řekl, že město by mělo Černému za odstranění obrazce zaplatit.





Náprava a návrat odsouzených do společnosti je dle Hřiba důležitým aspektem funkčního a bezpečného státu. „Pan Černý by mohl spojit svůj příběh třeba s projektem yellowribbon.cz, který podporuje i herec Petr Čtvrtníček a který se věnuje tématu zaměstnávání bývalých vězňů,“ uvedl primátor.

Černý v roce 2000 dostal dvacetiletý trest za vraždu své manželky, se kterou se rozváděl, a jejího nového přítele. Ve vězení si z trestu odpykal necelých 12 let. Serveru iDNES.cz řekl, že svůj příběh zveřejnil dříve, než by jej odhalila média. Svého činu podle svých slov lituje a snaží se být společnosti prospěšný.

Nápis nasprejovali na pilíř mostu dva němečtí mladíci v polovině července. Restaurátoři začali graffiti odstraňovat minulou sobotu. Metodu čištění museli předtím schválit památkáři z magistrátu i Národního památkového ústavu. Technická správa komunikací (TSK) poté podepsala s restaurátorem smlouvu na 40 000 korun. Práce měla být hotova do 15. srpna. V noci na neděli 28. července nápis neočekávaně zmizel.