Nikdo nás nepřizval k jednání. Pospíšil dopředu věděl, koho osloví, řekl Svoboda

PRAHA ODS ve volbách na pražský magistrát vyhrála. Podle jejího volebního lídra Bohuslava Svobody ale občanské demokraty nikdo neoslovil k jednání o koalici. Spíše to tak vypadá, že by ODS, stejně jako ANO, mohla být vyšachována. Svoboda pro server Lidovky.cz avizoval, že osloví všechny strany, které v pražských komunálních volbách uspěly.

Zatímco lídr Prahy sobě Jan Čižinský už v sobotu večer avizoval záměr jednat o koalici se Spojenými silami pro Prahu a s Piráty a v noci se setkal s Jiřím Pospíšilem, lídrem Společných sil pro Prahu, ODS, která ve volbách uspěla, stojí stranou. Pirátský lídr Zdeněk Hřib navíc zároveň prohlásil, že je dobře, že se podařilo zabránit předem domluvené koalici ANO s ODS.

„Mediální sféra pořád tlačila na to, že my jsme o koalici už dohodnuti a my přitom dobře víme, že pan předseda Pospíšil je právě ten, kdo už má jednání dopředu nastavené. A samozřejmě teď začínají počítat, jestli by jim to nastavení, tak jak si to představují, vyšlo, nebo ne,“ řekl pro server Lidovky.cz Bohuslav Svoboda.

Svoboda novinářům ve volebním štábu ODS řekl, že chce jednat s každým, s kým prosadí priority, které se týkají silničních okruhů, parkování a bydlení. „Komunisté už se nedostali, takže mohu říct, že jednat budeme se všemi. Oslovíme je v takovém pořadí, v jakém se umístí,“ řekl Svoboda serveru Lidovky.cz v sobotu večer. Jako první proto ODS zahájí jednání s Piráty.

Předseda ODS Petr Fiala novinářům řekl, že ODS prakticky na celém území Česka posílila. „Jsem moc rád, že se bude podílet na správě obcí a měst mnohem silněji než v předchozím období,“ konstatoval. Pozitivní výsledky se podle něj dostavily díky tomu, že ODS nabízela rozumná řešení a kandidáty a poctivou práci.