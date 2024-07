Přidání peněz nízkou porodnost nevyřeší. Stát by měl ženám ulevit od břemena péče, říká ekonomka

Do konce století mají počty narozených postupně klesat k hodnotám jen kolem 70 až 80 tisíc dětí ročně.

Podle Kláry Kalíškové, ekonomky působící na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze a v think tanku IDEA při CERGE-EI, by stát měl především ulevit ženám od břemene péče – dotovat mateřské školy, dětské skupiny a další typy předškolní péče.

„V České republice jdou v tomto ohledu peníze hlavně na daňové úlevy a dávky, největší z nich je rodičovský příspěvek, kde jsme v mezinárodním srovnání velmi štědří. Ale ve službách peníze chybí,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz Hovoří se o tom, že důvodem nízké porodnosti je špatná ekonomická situace. Jak to vidíte vy?

Finanční důvody tam určitě jsou, nárůst inflace byl v posledních letech opravdu velmi dramatický. Přidáním peněz rodinám se ale tento problém nemusí úplně vyřešit.

U evropských států s nízkou porodností se ukazuje, že v párech, kde panuje neshoda, zda mít další dítě, je to žena, kdo ho nechce. Děje se to především tam, kde ženy nesou velké břemeno péče – zůstávají s dítětem dlouho doma a jsou hlavními pečovateli. Ve státech s vysokou porodností jsou péče a domácí práce rovnoměrněji rozděleny mezi partnery.