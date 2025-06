Zvon vznikl v nizozemské zvonařské dílně Royal Eijsbouts, nápad vzešel z nizozemského velvyslanectví v Praze a podílel se na něm pražský spolek Sanctus Castulus (sv. Haštal).

„Citoval jsem biblický verš, ať se všechny meče změní v pluhy a přidal jsem k tomu, aby se zbraně násilí a nenávisti změnily ve zvony svobody,“ řekl po slavnosti Halík ČTK a Českému rozhlasu. Po modlitbě následovaly dva údery do zvonu, který zní základním tónem D2.

Královna Máxima došla před obřadem ke kostelu v doprovodu prezidenta Pavla a jeho manželky Evy přes Karlův most. Prohlédli si několik prvních soch směrem od Křížovnického náměstí, zdrželi se u výhledu na Pražský hrad, který prezidentský pár královně ukazoval.

Halík zvon označil za symbol solidarity s Ukrajinou a se všemi pronásledovanými a zraňovanými lidmi. „Přežije nás po generace a po věky. Myslím, že symbolický zvon ze srdce Prahy bude mluvit k celému světu,“ doplnil Halík. O jiném názvu neuvažuje, Zvon svobody označil za název nejkrásnější.

Zvon dočasně zůstane v presbytáři kostela, na podzim se plánuje jeho zavěšení do zvonice. Do jeho těla tvůrci zakomponovali materiál z nábojnic posbíraných na Ukrajině, do Česka dorazil minulý týden.

Tělo zvonu zdobí velké množství drobných křížků, které symbolizují podle zástupce Sanctus Castulus Ondřeje Boháče padlé na Ukrajině, oběti ruské agrese. Unikátní ocelové srdce zvonu pochází z ostravské slévárny, zakomponovala do něj podle Boháče kus ruské rakety S-300, která dopadla na Ukrajinu.

Na plášti jsou dva nápisy ve třech jazycích – češtině, nizozemštině a ukrajinštině. Jedním je citát z Nového zákona: „Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho“. Druhý nápis mluví o smyslu zvonu: „Ulit z fragmentů zbraní v těžkém čase ruské agrese proti Ukrajině jako výraz přátelství mezi Nizozemskem, Českem a Ukrajinou volám k pokoji a svobodě“.

Dnešního předání zvonu se původně měl zúčastnit i nizozemský král Willem-Alexander. Z plánované dvoudenní státní návštěvy Česka se kvůli nizozemské vnitropolitické situaci vrátil domů už ve středu večer.