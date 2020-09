Další stopka pro Prahu. Nizozemsko nově zařadilo metropoli mezi rizikové regiony

Praha Nizozemsko od úterý kvůli koronaviru zařadilo Prahu mezi rizikové regiony. Lidé, kteří pobývali v české metropoli, mají jít po příjezdu do Nizozemska do desetidenní karantény. Netýká se to mimo jiné tranzitu přes Nizozemsko včetně přestupů na letištích a některých profesí, pokud nemají příznaky nemoci covid-19. Na webu to uvedlo české ministerstvo zahraničí, informace má od nizozemského velvyslanectví v Praze.

Karanténa je nutná, i když přijíždějící z Prahy nemají žádné příznaky onemocnění nebo pokud měli negativní test na covid-19. „Cestovatelů z ostatních oblastí České republiky se opatření netýká. Osoby pobývající v Nizozemsku by pak měly do Prahy cestovat pouze v nezbytných případech,“ uvedlo ministerstvo.

Karanténu v Nizozemsku mohou lidé absolvovat doma nebo v dočasném či prázdninovém ubytování. Povinnost neplatí také pro přeshraniční pracovníky a pracovníky v dopravě či ve zdravotnictví a pečovatelských službách, pokud jsou bez příznaků covidu-19. Hlavní město ČR mezi regiony rizikové kvůli koronaviru minulý týden zařadilo Německo. Lidé tam od středy musejí mít po příjezdu z Prahy negativní test na covid-19.