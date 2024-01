NKÚ opět prověří peníze na ochranu měkkých cílů, důvodem je i střelba na fakultě

Podnět v polovině ledna projednalo širší vedení NKÚ, kolegium, a rozhodlo se, že peníze státu na ochranu měkkých cílů prověří ještě letos. Informovala o tom mluvčí úřadu Hana Kadečková.

„O zařazení této kontrolní akce do letošního plánu kolegium rozhodovalo i s přihlédnutím k závažnosti zjištění z předcházející kontroly a zároveň s přihlédnutím k novým skutečnostem reagujícím na prosincovou tragickou událost na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy,“ uvedla mluvčí. Tragický incident se odehrál loni 21. prosince. Vrah tehdy zastřelil 14 lidí, poté i sebe a dalších 25 lidí zranil.

Stále chybí komplexní systém ochrany

O dva týdny dříve projednávali poslanci z kontrolního výboru závěr NKÚ z kontroly z roku 2021. Úřad prověřoval, jak ministerstva vnitra, kultury a zdravotnictví rozdělovala v letech 2016 až 2021 peníze státu na systém ochrany měkkých cílů. Dospěl tehdy k závěru, že v Česku stále chybí komplexní systém ochrany těchto cílů před teroristickými útoky.

Ministerstva na příslušné investiční programy vynaložila v letech 2019 až 2021 celkem 194 milionů korun z plánovaných 347 milionů Kč. Kontroloři se zaměřili nejen na způsob přidělování dotací, ale i na to, jak se ministerstvům dařilo plnit stanovené cíle nebo vyhodnocovat dopady rozdělených peněz.

„Přestože se Česká republika tímto tématem zabývá od roku 2010, resorty stále nezačaly s podporou investic, které mají vést k ochraně měkkých cílů a umožnit jim reagovat v případě útoku tak, aby byly škody minimalizovány,“ uvedl tehdy NKÚ.

Ministerstvo vnitra tehdy v reakci uvedlo, že kontrola byla zaměřena na podporu zvýšení odolnosti měkkých cílů, nikoliv na celý systém. Ministerstvo kultury podotklo, že postupovalo v souladu s pokyny ministerstva vnitra.

Ministerstva neznají počet měkkých cílů

Náměstek ministra kultury Ondřej Chrást v prosinci poslancům řekl, že ministerstvo zmapovalo 57 měkkých cílů ve svém úřadu - a to včetně tak rozsáhlých objektů, jako je třeba Památník Terezín. Podle jeho názoru je zmapovalo dostatečně.

Náměstek ministra vnitra Radek Kaňa před výborem uvedl, že ministerstva postupovala v souladu s vůlí vlády, která byla vyjádřena jejími usneseními, a ta jsou pro úřady závazná.

Podle prosincového vyjádření předsedy kontrolního výboru Radovana Vícha (SPD) lze říct, že ministerstva vnitra, kultury i zdravotnictví, kterých se kontrola týkala, neznají počet měkkých cílů, u nichž došlo ke zvýšení jejich ostrahy.

Problém podle něj spočívá v tom, že chybí definice ochrany měkkých cílů a nikdo pořádně neví, co ten měkký cíl je. Municipality ani jednotlivá ministerstva podle něj nemají přehled, co to jsou měkké cíle, a jaké peníze na jejich ochranu můžou čerpat.