U kontrolovaných projektů z programu ZEMĚ zjistil NKÚ, že příjemci peněz ve většině případů dosáhli plánovaných výsledků. V některých případech ale výstupy nevedly k využití v praxi a přínosy byly omezené nebo neprokazatelné.
Kontroloři zjistili u čtyř ze 14 kontrolovaných projektů porušení rozpočtové kázně. Příjemci podle NKÚ například zahrnovali výdaje, které uplatnit neměli. Šlo v jednom případě o výdaje na marketing a jazykovou korekturu knihy. V dalším případě si příjemce podpory pořídil vybavení do kuchyně.
Další z příjemců peněz si za 15 tisíc korun objednal služby týkající se zpracování podkladů pro využití sociálních médií, aby mohl vysvětlovat problematiku lesního hospodářství. Získal však informace, které byly podle NKÚ všeobecně známé a zdarma dostupné. Byly to třeba definice pojmů, jako je follower nebo hashtag, či popis toho, že každá sociální síť má svá specifika.
Ministerstvo s tvrzením, že se nesledují přínosy programu ZEMĚ, nesouhlasí. „Praktické využití je přímo ověřováno, například uznání výsledku druhu metodika vyžaduje spolupráci s aplikační sférou a doložení způsobu využití v praxi,“ uvedlo v reakci MZe. Dodalo, že vybrané druhy výsledků současně zveřejňuje a zpřístupňuje odborné i zemědělské veřejnosti.
NKÚ uvádí, že program aplikovaného výzkumu ministerstva zemědělství na období 2017–2025 s názvem ZEMĚ byl zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu v zemědělství, potravinářství, vodním hospodářství a lesnictví.
Jeho výsledky měly přinést inovace a vést k rozvoji moderního zemědělství a také posílit konkurenceschopnost tuzemského agrárního sektoru. Ministerstvo ale podle zjištění formulovalo cíle programu příliš obecně, a nebylo proto možné určit, do jaké míry projekty k naplnění těchto cílů přispěly.
Komplexní posouzení dlouhodobých dopadů a přínosů programu je podle resortu předmětem připravované ex-post evaluace, která je standardním nástrojem pro hodnocení programů aplikovaného výzkumu.
Ministerstvo proto považuje za velmi zavádějící vyvozovat obecné závěry o přínosech programu na základě jednotlivých případů, kde se skutečné uplatnění výsledku odlišilo od původních očekávání.
„Součástí každého výzkumného projektu je míra nejistoty a nelze předem zaručit rozsah budoucího využití konkrétního výsledku. Přínosy a dopady aplikovaného výzkumu je proto třeba posuzovat souhrnně na úrovni celého programu,“ míní MZe.
Kontrolní systém ministerstva nebyl podle úřadu účinný. „Navíc MZe nezjišťovalo, zda byly výsledky projektů skutečně využívány – za úspěšné považovalo projekty především tehdy, pokud dosáhly plánovaných výstupů, například publikace odborných článků. U aplikovaného výzkumu je ale podle kontrolorů důležité zejména to, zda někdo výsledky v praxi využívá,“ stojí ve zprávě NKÚ.
Kontrolní úřad dospěl k závěru, že problémem systému podpory nebylo pouze samotné čerpání peněz, ale především nedostatečné sledování toho, zda peníze přinášejí očekávané výsledky a zda se výsledky dostávají do praxe.