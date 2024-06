NKÚ si posvítí na Úřad práce. Prověří dotace z EU, ale i nemovitosti

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) začne letos prověřovat, jak Úřad práce hospodaří s majetkem a penězi státu. Širší vedení kontrolního úřadu, kolegium, to zařadilo do letošního plánu svých činností 10. června. Kontrolu povede člen kolegia a bývalý poslanec ČSSD Roman Sklenák. NKÚ to uvedl na svém webu.