Tropickou noc zažila téměř polovina Česka, v Klementinu naměřili i 27 stupňů

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  9:30
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Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026) | foto: Bičiště OndřejMAFRA

Noc na pondělí byla v Česku pravděpodobně nejteplejší během současné vlny veder. Na 12 místech teplota neklesla pod 25 stupňů Celsia. Na téměř polovině měřicích stanic byla navíc tropická noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

„Pravděpodobně za sebou máme nejteplejší noc této vlny veder,“ napsali meteorologové. Teplotní rekordy i tropické teploty nad 30 stupňů Celsia zaznamenává Česko od středy minulého týdne. O víkendu na některých místech teplota překročila 40 stupňů a v sobotu i v neděli padl nový absolutní český teplotní rekord – 41,9 stupně Celsia v Doksanech na Litoměřicku.

Tropická byla noc na pondělí na 48 procentech měřicích stanic. Teplota pod 20 stupňů Celsia neklesla na 129 z celkových 269 stanic. V noci na neděli to bylo na 40 procentech stanic a v noci na sobotu přibližně na pětině.

Kolem 5:00 se v pondělí ráno teploty nejčastěji pohybovaly mezi 19 a 24 stupni Celsia, ojediněle klesly až ke 17 stupňům. „Našla se i místa, kde vůbec neklesly pod 25 stupňů Celsia, například v centru Prahy,“ uvedl ČHMÚ.

V pražském Klementinu teplota neklesla pod 27 stupňů Celsia. V Brodě nad Dyjí na Břeclavsku a v Praze-Karlově zůstala nad 26 stupni. Na dalších dvou pražských stanicích, na Floře a ve Kbelích, neklesla pod 25,5 stupně.

Výrazněji se během noci ochladilo pouze v horských oblastech, vyplývá z mapy zveřejněné ČHMÚ. „Nejnižší teplota byla naměřena na šumavské Kvildě-Perle, kde bylo osm stupňů Celsia. Mezi stanicemi do nadmořské výšky 600 metrů bylo nejchladněji v Teplicích nad Metují-Zdoňově, kde teplota klesla na 14,8 stupně,“ uvedli meteorologové.

Po historicky nejteplejším víkendu se během týdne začne postupně ochlazovat. Dnešek ale bude ještě velmi horký. Na západě a severozápadě Čech meteorologové očekávají maxima kolem 29 stupňů Celsia, ve zbytku Čech většinou 31 až 36 stupňů a na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů. Ve druhé polovině týdne by se nejvyšší denní teploty měly pohybovat okolo 25 stupňů Celsia.

Meteorologické sucho

Meteorologické sucho, poslední (známý) týden. Více informací na idnes.cz/sucho.

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