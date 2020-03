A co lidi bez domova? Noclehárny zavřely, na řadě jsou stany a pracovníci v terénu. Města hledají vhodné budovy

Praha Chybí jim roušky, mnohdy základní hygiena i dezinfekce a hlavně domov, kam by se podle vládního nařízení měli ihned z práce vracet. Lidé bez domova jsou teď v koronavirové krizi jedni z nejohroženějších.

Komplikací napříč Českem jsou omezené denní sociální služby a zavřené noclehárny, organizace zároveň hlásí nedostatek ochranných prostředků – jak pro své pracovníky, tak pro bezdomovce. Praha, Brno i další města teď začínají hledat možnosti, kde bezdomovce ubytovat a jak v případě nákazy poskytnou izolaci.

„Jsou opravdu velmi ohroženou cílovou skupinou. Jsou to lidé zcela zdevastovaní po létech pobytu na ulici, není to žádná legrace. Mají velmi křehký zdravotní stav a často neléčené chronické problémy,“ řekla serveru Lidovky.cz pražská radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová (Praha sobě). Mnoho jich má navíc přidružené duševní choroby a drogové závislosti, i proto bývá komunikace s touto skupinou problematická. Podle loňských čísel ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) v Česku žije téměř 24 tisíc bezdomovců.

Lidé bez domova nemají často dostatečné zázemí a hygienu, aby se před nákazou Covid-19 mohli chránit. Pokud zároveň nemají roušky, nedostanou se do míst s nabízenými službami. Systémově nyní chybí záchytná místa, kam by se mohli v případě podezření na onemocnění uchýlit. Většina služeb či organizací navíc nemá kapacitu bezdomovce izolovat v karanténě. Některá nízkoprahová denní centra napříč Českem zavřela a na mnoha místech se přerušil výdej teplé stravy, popřípadě zůstal jen výdej přes okénko.

„Mnoho sociálních pracovníků muselo zůstat doma se svými dětmi a hrozí, že pokud někdo v kolektivech lidí bez domova onemocní, nebude nikdo, kdo by se o ně postaral,“ řekl serveru Lidovky.cz Jindřich Vobořil (ODS), ředitel brněnské Společnosti Podané ruce a expert na drogovou problematiku.

Aby nebyli na jednom místě

Dodal, že nyní v Brně vytváří krizový scénář přes zaškolené dobrovolníky a hledají model, jak dát bezdomovcům ve městě možnost přenosných sprch a toalet. „Služby se teď posunuly více do terénu,“ doplnil. Hlavní je tak ochranný materiál pro samotné pracovníky.

„Důležité je, aby města zařídila dostatek ubytování, aby preventivně tito lidé nebyli na ulicích. A ne formou nocleháren, kde je jich 50, ale individuálně za využití budov, které města mají k dispozici, klidně i hostelů a hotelů po zahraničním vzoru,“ myslí si Matěj Hollan (Žít Brno), který se v problematice bezdomovectví dlouhodobě angažuje a je jedním z iniciátorů nově vzniklé akční skupiny pro bezdomovectví a koronavirus v Brně. Ta chce problém řešit systémově i napříč republikou a vyhnout se kolapsu systému sociálních služeb.



Praha kvůli nepřijatelným hygienickým podmínkám předčasně uzavřela zimní noclehárny včetně celoroční ubytovny na lodi Hermes. „Hlavně proto, aby se zabránilo větší koncentraci lidí na jednom místě,“ sdělil serveru Lidovky.cz Jiří Wolf z pražského Centra sociálních služeb. „Všichni naši zaměstnanci, kteří mají ruce a nohy jezdí a rozváží desítky litrů dezinfekčních prostředků i roušky. Těch ale bohužel nemáme dost ani pro naše vlastní zaměstnance,“ dodal.

Otevřené celodenní noclehárny

Zimní noclehárna Vackov zůstala jako jediná otevřená s celodenním režimem. Praha navýšila i pomoc s individuálním ubytováním na ubytovnách, kde lidem bez domova hradí měsíční ubytovací poplatek do sedmi tisíc korun. „Po neděli začneme otevírat celodenní humanitární noclehárny, to je trend, který chceme udržet celoročně,“ řekla serveru Lidovky.cz radní Johnová.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzvalo k rozšíření režimu nocleháren na 24 hodinový provoz 7 dní v týdnu. Mluvčí resortu Kateřina Brodská pro Lidovky.cz dodala, že zároveň terénním pracovníkům sociálních služeb ministerstvo doporučuje měření teploty bezkontaktními teploměry. „Pokud je v azylovém domě nebo v noclehárně klientovi naměřena teplota vyšší než 38 °C, musí služba udělat režimní opatření a nastavit vyšší hygienická opatření a klienta dále sledovat, jestli nevykazuje další příznaky onemocnění COVID-19, a současně zavolat na linku tísňového volání 112 a následně vyčkat dalších pokynů,“ uvedlo postup MPSV.

Problém: Co při nákaze?

Minulý týden se ale třeba od jihlavské policie objevily zprávy, že někteří tamní bezdomovci roušky odhazují a odmítají spolupracovat. „Umím si představit, že to někteří v rámci svého životního stylu odmítají, současně vím od poskytovatelů služeb, že bezdomovci mají stejné obavy jako my ostatní a rádi by dodržovali hygienické normy,“ řekla k tomu radní Milena Johnová.

Ilustrační foto.

Opačnou zkušenost, než je ta jihlavská, popisuje ředitel pražského Azylového domu sv. Terezie Stanislav Fiala. „V našich službách jsme díky iniciativě soukromých osob a řeholních komunit vydali našim klientům bezmála 600 kusů podomácku šitých roušek. Klienty nabádáme, aby je nosili a zpravidla tak činí. Nošení roušek striktně požadujeme ode všech, kteří využívají naše služby,“ sdělil serveru Lidovky.cz. Hlavním nevyřešeným problémem podle něj zůstává otázka, co se stane s člověkem bez domova v případě pozitivní diagnózy nebo nařízené domácí karantény. „Myslím, že na ni není v současné chvíli jasná odpověď,“ řekl Fiala.

Stany i balíčky

Pražský magistrát dále hledá v majetku města objekty vhodné pro ubytování. V pátek se bezdomovcům otevřel kemp na Císařské louce, kde je jim nabízeno ubytování ve stanech – s jejichž dodáním včetně spacích pytlů může pomoci i veřejnost. „Doplníme a posílíme tam hygienické zázemí a budeme jim dovážet i jídlo, aby nebyli nuceni odcházet a mohli karanténu přečkat takto. V pátek jsme rozdali stovku stanů. Stejným způsobem máme domluvené místo v Tróji na pozemcích Dopravního podniku,“ řekla serveru Lidovky.cz Milena Johnová.

Primátor Zdeněk Hřib v pátek na Twitteru uvedl, že chce poskytnout nouzové ubytování lidem bez domova v Kasárnách Karlín. V plánu má Praha i hygienické balíčky pro bezdomovce, které by obsahovaly gel na ruce, roušku, mýdlo, kartáček na zuby, pastu a spodní prádlo. Podobné balíčky už zavedla ostravská Armáda spásy, která je minulý týden začala rozvážet v Krnově a vyzvala i veřejnost, aby přidala ruku k dílu.

Dalibor Kraut z ostravské charity pro Lidovky.cz uvedl, že v krizovém plánu mají v rámci azylového domu vytvořeno zázemí pro karanténu infikovaného uživatele. Dodal zároveň, že od neděle službu v nízkoprahovém denním centru rozšířili i pro nouzové a bezplatné přenocování.