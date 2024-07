Zabila pořad 168 hodin šikana a bossing? Bylo toho víc, říká ředitel ČT

Je mi moc líto, že 168 hodin končí, dozvěděla jsem se to včera a nečekala jsem to. Jsem vděčná, že jsem se na nich mohla celých 18 let podílet. Pořad se pravidelně držel v TOP10, patřil k nejsledovanějším publicistickým pořadům v ČT a těšil se vaší trvalé přízni. Děkujeme vám! https://t.co/YwNxQFPWLG