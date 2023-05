Právníka Naxeru řeší kvůli incidentu na soudu komora. „Byl jsem jen divák, chyboval soud,“ brání se zástupce Peterkové

Naxera nyní zastupuje odsouzenou dezinformátorku Janu Peterkovou, jejíž příznivci v úterý vyvrátili dveře do soudní síně a v budově soudu skandovali „gestapo“. Naxera na dotaz ČTK odepsal, že advokátní předpisy neporušil a že pouze čekal na chodbě.

Advokát Norbert Naxera (uprostřed).

Podnět podal kontrolní radě tajemník ČAK Petr Čáp. Svědci mohou související informace včetně videozáznamů zaslat na epodatelna@cak.cz. ČAK se zatím nevyjádřila k dotazu, zda a případně kolik na tohoto advokáta obdržela od veřejnosti podnětů, a to nyní i v minulosti.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) na twitteru napsal, že se kvůli chování advokáta sám obrátí na ČAK, aby se věcí zabývala. „Je to správný postup respektující postavení ČAK v našem právním řádu. Nebudu-li následně ztotožněn s postupem ČAK, zasáhnu případně sám,“ uvedl.

Paula @Paula44212447 Tak tady vám, pánko veľkomožný, rovnou ztotožním jednoho výtržníka.

Seznamte se,

JUDr. Bc. Norbert Naxera, advokát, Politických Vězňů 1531/9, Praha 1

#naxera #peterková

Naxera míní, že vinu za úterní incident nese především soud: „Jednání bylo nařízeno do malé jednací síně, přestože na Městském soudu v Praze jsou i větší jednací síně a s tím, že soud s paní Peterkovou vyvolá zájem veřejnosti, se dalo počítat.“ Před větší síní by podle něj pravděpodobně k žádným incidentům nedošlo.

„Při jiných procesech s občanskými aktivisty, například s Patrikem Tušlem či Tomášem Čermákem, byla vždy jednání soudu konána ve velkých jednacích síních, kam se vešly desítky lidí. U paní Peterkové byla z nepochopitelných důvodů vybrána místnost s malou kapacitou,“ pokračoval. Březnové odvolací zasedání v kauze podněcovače Tušla se nicméně u pražského městského soudu konalo v totožné místnosti jako úterní soud s Peterkovou. Také tehdy se tam sešli hlučící lidé včetně Peterkové a soudci museli některé z nich z jednání vykázat.

O tom, že by incident prověřovala ČAK, zatím Naxera nemá informace. „Je to ale možné, protože paní Janu Peterkovou pronásleduje velké množství tzv. internetových haterů a je možné, že někdo z nich na mě podal stížnost,“ napsal. „Pokud mě ČAK vyzve k vysvětlení, mohu uvést jen, že jsem zákon o advokacii ani advokátní etiku neporušil,“ doplnil.

Popsal, že se přišel na úterní jednání podívat, protože byl s Peterkovou domluvený, že převezme její obhajobu po obhájci, s nímž nebyla spokojená. Nechtěl ji ale hájit hned, protože nečetl předchozí rozsudek a neviděl ani videa, kvůli nimž čelila obžalobě. „Paní Peterková chtěla při jednání soudu oznámit, že ukončuje zastoupení obhájcem Davidem Lejčkem a uděluje propříště plnou moc mě. Čekal jsem na chodbě, ale do jednací síně jsem se nedostal, protože justiční stráž nikoho do zaplněné jednací síně nepouštěla,“ uvedl Naxera.

K incidentu podle něj došlo poté, kdy se chtěl do síně dostat Rudolf Vávra, který měl jakožto důvěrník Peterkové podle trestního řádu právo účastnit se jednání. „Členové justiční stráže to nepochopili, nebo mu v hluku nerozuměli. Příznivci paní Peterkové ho tlačili do jednací síně, členové justiční stráže drželi dveře, při tom došlo k vysazení dveří z pantů, nikoliv k jejich vylomení, jak se objevilo v některých médiích,“ zmínil advokát. „Já jsem celou věc jen pozoroval, nepral jsem se s nikým, ani jsem se nesnažil natlačit se do soudní síně,“ dodal.

Ve věci se Naxera podle svého vyjádření začal angažovat zhruba půl hodiny poté, protože nikdo nevěděl, co se s Vávrou stalo. Policistům řekl, že za ním chce jít jako jeho obhájce. Nejprve ho nechtěli vpustit s argumentem, že Vávra není zatčený ani zadržený, takže obhájce nepotřebuje. Když jim advokát sdělil, že podle zákona o policii má právo na obhájce i zajištěný člověk, nechali ho vejít. Vávra, s kterým se zná už z dřívějška, mu poté podepsal plnou moc k zastupování.

Barbora Mercury ✌️ @MercuryBarbora Rychle jsem sestříhala tu svoloč, která se vlámala do soudní sine, soudkyně před nimi musela utéct a byla povolána policie.

Videla jsem toho už hodně, ale takto rozvášněnou lůzu ještě ne. Úplně mi to vyrazilo dech. https://t.co/gCy28r2MGC oblíbit odpovědět

„Poté jsem odešel a dále se ve věci neangažoval až do večerní tiskové konference. V nemocnici jsem nebyl,“ uzavřel Naxera. Část davu totiž od soudu pokračovala ještě ke zdravotnickému zařízení, kam policie převezla jednoho ze dvou zadržených mužů.

Kontrolní rada ČAK postupuje po obdržení podnětu či stížnosti tak, že vyzve daného advokáta, aby se k věci písemně vyjádřil. „Stejně jako v jiných případech by šlo o standardní postup, který vyplývá ze zákona o advokacii. Kontrolní rada je nezávislý volený orgán České advokátní komory, stejně jako kárná komise, jejíž kárný senát by se touto věcí zabýval, pokud by byla podána kárná žaloba,“ uvedl Čáp.

Pokud by kárný senát rozhodl, že se advokát dopustil kárného provinění, může mu uložit například napomenutí, pokutu či dočasný zákaz výkonu advokacie, anebo od kárného opatření upustit.

Odvolací senát v úterý Peterkové potvrdil za šíření poplašných zpráv za koronavirové pandemie dvouletou podmínku s tříletou zkušební dobou. Po incidentu v jednací síni rozhodl bez přítomnosti veřejnosti. Peterková na následné tiskové konferenci uvedla, že ji po přerušení soudního jednání nikdo neinformoval o tom, že jednání pokračovalo.

Doplnila, že si najala Naxeru, aby proti rozsudku podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Na svého dosavadního advokáta Lejčka si chce u ČAK stěžovat kvůli tomu, že ji neinformoval o pokračování řízení a dále jednal bez jejího mandátu.