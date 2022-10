Nouze dožene lidi do malých aut, prorokuje exšéf Škody Kulhánek. Nová strategie automobilky ho překvapila

Co bylo dál? Navazujeme na úspěšné články iDNES Premium Původní rozhovor s manažerem Vratislavem Kulhánkem vyšel 22. ledna 2020 pod titulkem Během dvou let se ukáže praktická neudržitelnost elektroaut, prohlašuje bývalý šéf Škody Auto Kulhánek.

Aniž by si to společnost podle něj uvědomovala, je přesycená. „Nastávající nouze lidi pomaličku dožene i v plýtvání s počtem aut… Vývoj se prostě musí vrátit k nějaké normálnosti,“ dodává Kulhánek.

Lidovky.cz: Agentura Bloomberg před pár dny citovala zdroj z koncernu Volkswagen, který uvedl, že pokud nebude mít automobilka plyn, přestěhuje svou výrobu do jihozápadní či severní části Evropy. Co tomu říkáte?

V zásadě je to trochu úsměvné. Přestěhovat velkou automobilku zní v novinách hezky, ale k tomu nepotřebujete jenom velkou halu, ta se nakonec postaví docela snadno. Ale potřebujete tam převézt technologii a hlavně získat lidi. Pokud zůstanu u Škody Auto, kde by se najednou třeba ve Španělsku našlo 25 tisíc kvalifikovaných lidí? Samo o sobě je přestěhování výroby zásadní nesmysl. A věc podle mne nestojí tak, zda plyn bude, či nebude, ale kolik bude stát. Ale kdyby se to propočítalo, tak i hodně vysoká cena plynu bude stále rentabilnější než stěhovat automobilku. Pokud by nešlo o klasickou montovnu. Ale klasické montovny většinou nemají lakovací linky, kde je ten plyn – kromě vytápění – potřeba. Takže by to nedávalo smysl. A musela byste stěhovat také dodavatele. Navíc byste během stěhování ztratila výrobní kapacitu a potenciálně i zákazníky. Ti jsou na dodací lhůty velmi citliví. Ostatně Škodě klesl v době čipové krize kvůli dlouhým lhůtám podíl na trhu. A doby, kdy byli zákazníci trošku otupělí, protože problémy s čipy měly skoro všechny automobilky, jsou pryč a boj o zákazníka už se zase rozjel. Jakkoliv to vypadá, že všichni výrobci aut mají přeplněné knihy objednávek.

Lidovky.cz: Proč tedy v koncernu padlo ono vyjádření?