Nouzové zásoby pro ministerstvo zdravotnictví došly během jediného dne, líčí šéf hmotných rezerv Švagr

Praha Čím větší rezervy si stát vytváří, tím větší má klid a více času na řešení krizové situace. Když rezervy nemáte, vzniká zmatek, říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz šéf Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

Sklady Správy státních hmotných rezerv (SSHR) teď připomínají mraveniště. Hemží se to tam náklaďáky a vysokozdvižnými vozíky, míří sem a odtud do celého Česka tolik poptávané ochranné zdravotní pomůcky. Jen včera sem podle slov ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) doputovalo od českých výrobců 20 tisíc kusů respirátorů nejvyšší ochrany FFP3, jen o trochu menší počet má dorazit v úterý a v pátek. Na jejich nedostatek si stěžují lékaři, zásoby se tenčí už i nemocnicím.



„Nyní probíhá vyskladňování zdravotních pomůcek, jež přivezlo v neděli letadlo z Číny. V pondělí ráno jsme zahájili distribuci do nemocnic, šlo asi o šestnáct míst. Nyní je materiálu poměrně dost, třeba do Ostravy včera ráno odjely dvě plné tatry respirátorů, roušek, ochranných štítů, obleků či ochranných brýlí,“ líčí v rozhovoru pro server Lidovky.cz šéf SSHR Pavel Švagr.

Lidovky.cz: Kdo standardně rozhoduje o tom, co bude na skladě hmotných rezerv?

Každé ministerstvo si vytváří vlastní krizové plány a na jejich základě vzniká požadavek na zařazení položek do hmotných rezerv. Každé dva roky sklad aktualizujeme, ministrům posíláme výzvu, aby nám řekli, co je potřeba v hmotných rezervách obměnit, nakoupit a co naopak už není potřeba uchovávat. Jeden každý resort si stanoví své priority, odešle nám požadavek a my ho zrealizujeme. Pak přijde mimořádná situace – třeba jako je ta současná kolem nákazy koronavirem – a ministerstva si u nás materiál zpět vyžádají a my jim ho začneme vydávat.

Lidovky.cz: První případy nakažení koronavirem se v Česku objevily 1. března. Kdy jste resortu zdravotnictví začali vydávat vámi uskladněné zdravotní pomůcky?

S distribucí zdravotních pomůcek jsme začali v pátek 13. března.

Lidovky.cz: To byl tedy zdravotní materiál, jehož soupis vycházel z krizového plánu ministerstva zdravotnictví?

Ano, byly to pomůcky z nouzových zásob.

Lidovky.cz: Kdy vám ve skladech nouzové zásoby pro resort zdravotnictví došly?

Během jednoho dne. Už v pátek 13. března jsme všechny pomůcky měli vyskladněné, vše jsme rozdistribuovali.

Ze skladu Správy státních hmotných rezerv v Sedlčanech na Příbramsku expedovali 150 000 rychlotestů na nový typ koronaviru, které v noci dorazily z Číny.

Lidovky.cz: Kolik zdravotních pomůcek jste za dobu epidemie celkově vyskladnili?

Od pátku 13. března do soboty 21. března šlo z našich skladů o zhruba 85 tisíc respirátorů třídy FFP1, 190 tisíc respirátorů třídy FFP2, 35 tisíc respirátorů nejvyšší třídy FFP3, 240 tisíc párů rukavic, 28 tisíc litrů dezinfekce, přes 70 tisíc rychlotestů a 700 tisíc roušek.

Lidovky.cz: Kdy se ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s koronavirem začalo poprvé zajímat o to, jak vypadají zásoby zdravotních pomůcek v hmotných rezervách?

Ministerstvo zdravotnictví celou dobu ví, jaké zásoby v hmotných rezervách jsou. Resort věděl, že je na skladě deset tisíc respirátorů. Oni se nás na to nemusejí ptát. To je materiál, který my uchováváme pro resort zdravotnictví.

Lidovky.cz: Ukázalo se, že zásob ochranných pomůcek bylo málo. Podcenilo ministerstvo zdravotnictví podle vás současnou situaci?To ale není jen otázka ministerstva zdravotnictví. I ostatní resorty a stát obecně by se měly z této situace poučit. Ne nadarmo se říká: Kdo je připraven, není překvapen. Já nezkoumám, kolik roušek se spotřebuje denně v běžném provozu zdravotnictví, to je záležitost profesionálů. Ale pokud máte v rezervách deset tisíc respirátorů nejvyšší třídy FFP3, dá se logicky odvodit, že to je nula nula nic. Takže jich bylo málo. V budoucnu je potřeba klást důraz na hmotné rezervy a nepodceňovat je.

Lidovky.cz: Jak by se měl stát ze situace poučit?

Čím větší rezervy stát má, tím větší má klid a více času na řešení krizové situace. Když rezervy nemáte, vzniká zmatek. Musíte neustále řešit, kde materiál zajistit. U nás byl problém, že jsme v mimořádné situaci vydali deset tisíc respirátorů a pak trvalo dlouho, než se rozběhlo další zásobování. Trvalo to přibližně 14 dní, než se znovu nastartovalo.

Lidovky.cz: Jak teď Správa státních hmotných rezerv v této mimořádné situaci funguje?

Od samého začátku epidemie až do minulé soboty jsme fungovali jako jediné distribuční místo pro republiku. Pak došlo ke změně, ministerstvo vnitra prostřednictvím hasičů zásobuje kraje, obce, záchranné služby a ostatní segmenty. A my fungujeme coby centrální sklad pro ministerstvo zdravotnictví, to znamená pro fakultní nemocnice a podobně (včera večer se systém distribuce znovu změnil, veškerý rozvoz pomůcek nově zajišťuje ministerstvo vnitra prostřednictvím hasičů – pozn. red.). Je potřeba personální síly rozložit. Čím více toho materiálu je, tím víc potřebujete lidí a technického vybavení na rozvoz.

Lidovky.cz: Takže nyní se z vás stalo spíše logistické středisko?

Ano, pracujeme úplně jinak než dřív. Naše práce se liší ve výrazně vyšším požadavku na přenos informací a distribuci. Nejedná se pouze o standardní pohotovostní zásoby, z nichž normálně v krizi vycházíme. Fungujeme v daleko širším režimu než za běžného stavu. Zřídili jsme standardní krizový mechanismus, máme spojení se všemi kraji. Zajišťujeme nepřetržitou operativní výměnu informací. Je potřeba si uvědomit, že nejsme v provozu jen pro ministerstvo zdravotnictví, Správa státních hmotných rezerv má také další povinnosti. Z pohotovostních zásob uvolňujeme i materiály pro jiné resorty, vyskladňovali jsme třeba filtry či kovové zábrany pro hasiče.