Nouzový stav prodloužili poslanci do 12. prosince. Vláda jej původně chtěla o osm dnů delší

Praha Nouzový stav bude moci v Česku platit kvůli epidemii nového koronaviru do 12. prosince. Sněmovna ve čtvrtek souhlasila s jeho prodloužením na návrh KSČM o 22 dnů. Vláda ANO a ČSSD, kterou komunisté v dolní komoře tolerují, žádala o prodloužení stavu nouze o 30 dnů do 20. prosince. Debata trvala zhruba 8,5 hodiny.

Návrh komunistických poslanců získal nejvíce hlasů v orientačním hlasování, a byl tedy prvním v řadě. V ostrém hlasování pro něj zvedlo ruku 54 ze 103 přítomných poslanců. Návrh komunistů podpořili vedle komunistů zákonodárci koaličních ANO a ČSSD.



O vládním návrhu a o dalších termínech, jak je navrhovaly další opoziční kluby, už dolní komora nehlasovala. Lidovci a TOP 09 chtěli nouzový stav do 4. prosince, ODS do 27. listopadu a Piráti do 24. listopadu. Nezařazený poslanec Marian Bojko (Jednotní) chtěl, aby stav nouze od pátku skončil.

Bez souhlasu Sněmovny by nouzový stav skončil s pátkem. Jsou na něj vázány restrikce k omezení šíření nákazy, jak je stanoví i nový protiepidemický systém ministerstva zdravotnictví.

Sněmovna schvalovala prodloužení už koncem října. Kabinet žádal stejně jako nyní o 30 dnů, poslanci tehdy souhlasili podle návrhu části opozice se 17 dny.

Na jaře v Česku platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav od 12. března do 17. května. Po souhlasech dolní komory se tehdy prodlužoval dvakrát.

V přijatých doprovodných usneseních Sněmovna dnes mimo jiné na návrh Pirátů pověřila vládu, aby do 23. listopadu zajistila ukončení diskriminace českých obchodníků proti velkým nadnárodním řetězcům. Vláda by měla nastavit provoz maloobchodních prodejen za stejných hygienických opatření, aby se v nich nekoncentrovali lidé.

Sněmovna požádala vládu i o to, aby revidovala protiepidemický systém PES tak, aby první stupeň nevyžadoval nouzový stav a definovala stav nula, kdy PES nebude vyžadován vůbec. Kromě toho Sněmovna vyslovila poděkování všem zdravotníkům, pracovníkům v sociálních službách, vojákům, hasičům nebo hygienikům i dalším profesím, které se starají o pacienty s covidem-19.