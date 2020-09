Praha Nouzový stav, který chce vláda vyhlásit od pondělka, bude dle Prymuly platit měsíc. Ministr doufá v to, že opatření do té doby zastaví šíření nákazy.

„Nouzový stav skončí za měsíc a já věřím, že ho skutečně nebude nutné prodlužovat, protože pokud bychom to během jednoho měsíce nesrazili dolů, tak by to rozhodně neúspěch byl,“ prohlásil Prymula. Nouzový stav může vyhlásit vláda nejdéle na měsíc. Případné prodloužení nouzového stavu by musela schválit Sněmovna.

Chystaná opatření, mezi něž patří omezení počtu shromažďovaných osob, zrušení prezenční výuky ve středních školách nebo hudebních představení, by podle ministra měla pomoci snížit šíření koronaviru. Cílem je dosáhnout toho, aby jeden nemocný nemohl nakazit více než jednu osobu. Reprodukční číslo by se tak mělo snížit ze současné hodnoty 1,24 na méně než jedna. „To, co tady děláme, můžeme vyhrát jenom za přispění všech. Lidé tomu musí věřit,“ uvedl Prymula.