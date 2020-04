Nouzový stav znamená větší zátěž pro justici. Vyšší tresty totiž nemohou vynášet samosoudci

Praha Nouzový stav posunul trestní kvalifikaci skutků. Za co by jindy hrozilo například vězení na šest měsíců až tři léta, může nyní skončit trestem odnětí svobody na dva až osm let.

Nová situace má ještě další aspekt – vytváří větší zátěž pro soudy. Jakmile horní hranice trestu odnětí svobody po „nouzovém“ zpřísnění přesáhne pět let, soudy už nemohou kauzu řešit ve zjednodušených řízeních. „Ve většině případů to nepřipadá v úvahu, tak lze řešit jen přečiny. Trestná činnost páchaná za nouzového stavu se ale zpravidla pohybuje ve vyšších sazbách,“ říká místopředsedkyně libereckého okresního soudu Denisa Kalfeřtová. Místo samosoudce senát Musí proběhnout běžné přípravné řízení s výslechy, nutné je i zajištění obhajoby. O vině a trestu pachatelů u prvostupňových okresních soudů namísto samosoudce rozhoduje tříčlenný senát složený z jednoho profesionálního soudce a dvou laických přísedících. Soudy nebudou muset přerušovat vězení odsouzeným těhotným ženám Po dvou recidivistech poslal do vazby minulý měsíc mostecký okresní soud, stejně pochodil další hříšník u Okresního soudu v Novém Jičíně. Šlo o krádež a poškození cizí věci. „Na okraj podotýkám, že uvedené trestné činy se nijak netýkají ochranných pomůcek,“ řekla serveru Lidovky.cz místopředsedkyně mělnického okresního soudu Markéta Martincová. Kdyby někdo kradl či šmelil s ochrannými pomůckami, od roušek po dezinfekce, byla by to mimořádně přitěžující okolnost. Jenže nouzový stav obecně nerozlišuje, co je předmětem trestného činu. Na vyšší sazbu teď není třeba, aby zloděj bral věci, jež chrání před nákazou novým koronavirem. „To, že protiprávní jednání bylo spácháno za vyhlášeného stavu nouze, lze považovat za obecnou přitěžující okolnost,“ upozornil předseda sokolovského okresního soudu Radoslav Krůšek. Aby soudy přísněji posoudily jakoukoli jejich recidivu, postačuje dnes dříve trestaným pachatelům opakovaně ukrást cokoli. Soud potvrdil mladíkovi 18 let vězení za vraždu bývalé přítelkyně „Náš soud vzal do vazby obviněného z trestného činu krádeže parfému v nouzovém stavu. Je tam tudíž zpřísněná sazba,“ sdělila serveru Lidovky.cz například mluvčí Okresního soudu v Novém Jičíně Pavla Nippertová. I zde šlo o recidivistu. Od vyhlášení nouzového stavu vzaly do vazby recidivisty taktéž Obvodní soud pro Prahu 7 a Okresní soud v Sokolově. Objevují se i případy, v nichž nejde o krádeže ani o recidivisty. „V souvislosti s nouzovým stavem byl do vazby vzat jeden obviněný, který je stíhán pro přečiny výtržnictví a nebezpečného vyhrožování a pro zločin násilí proti úřední osobě,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 2 Marcela Pröllerová. Tomuto člověku hrozí až šest let vězení. S přitěžujícími okolnostmi se bude muset potýkat i třiapadesátiletý muž, který po e-mailu opakovaně vyhrožoval smrtí jednomu členovi Ústředního krizového štábu, dle informací Lidovky.cz šlo o hlavního epidemiologa Romana Prymulu. Kriminalisté jeho identitu nesdělili. Pachatele zadrželi v úterý, třebaže se schovával za americký freemailový účet. Sepsal a poslal přes třicet e-mailů, kde kromě nadávek používal i výhrůžky zabitím adresované členovi štábu a jeho rodině. Muž je vyšetřovaný na svobodě a ve zkráceném řízení. Soudce Kydalka neuspěl se stížností proti důtce. Ústavní soud ji odmítl jako opožděnou „Cítil se omezen na svých právech a Prymula mu přišel zbytečně autoritativní. Teď lituje a plně se doznal. Proto také to zkrácené trestní řízení,“ řekl zdroj redakce, který je obeznámen s detaily případu. „Přestože podezřelý muž používal americký freemailový účet, kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) jej rychle vypátrali a zadrželi. Z toho vyplývá, že představy o absolutní ‚anonymitě‘ internetu jsou liché. Jak už policie mnohokrát upozornila, ani na internetu se nelze zcela ‚schovat‘. Kriminalisté zadrželi podezřelou osobu za cca 23 hodin od výslechu poškozeného,“ uvedl k případu mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.