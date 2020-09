Nová eRouška bude spuštěna do dvou týdnů, uvedl Vojtěch. Identitu nakaženého covidem neprozradí

Praha Do dvou týdnů má být spuštěna nová verze aplikace eRouška 2.0. Nebude již pomáhat s trasováním kontaktů, ale bude sloužit k anonymnímu varování uživatele, že se mohl setkat s nakaženým člověkem. Aplikace eRouška 2.0 také oproti předchůdci má spolehlivě fungovat i na mobilech od Apple. Novináře o tom v úterý informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„Dnes posíláme na dvoufázové schvalování, a já myslím, že do dvou týdnů budeme aplikaci mít ke stažení,“ uvedl vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla. Podle něj je pro fungování aplikace zásadní, aby si ji stáhlo co nejvíce lidí. První verzi má přes čtvrt milionu lidí.



Nová eRouška funguje tak, že pokud je člověk pozitivně testovaný a má eRoušku, dostane od hygieniků unikátní kód, který po zadání do aplikace umožní rozeslání varování na všechna zařízení, která telefon ve své blízkosti zaznamenal. Lidé dostanou varování, že se vyskytovali v blízkosti nakaženého, a návod, jak mají postupovat dále. Nebudou ale znát identitu nakaženého.

O setkání s nakaženým se díky aplikaci dozvědí i lidé, které hygiena není schopna pomocí trasování najít. „Neznamená to, že ten, kdo se setkal s nakaženým, je automaticky nemocný, eRouška říká rychlejším způsobem, že měl člověk rizikové setkání, například na koncertech nebo v MHD,“ dodala hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Podle Václava Macha ze Spolku pro ochranu osobních údajů je nová aplikace z pohledu ochrany osobních údajů díky své anonymitě i faktu, že neshromažďuje žádná data nikde na serveru, v pořádku. „Já si ji určitě stáhnu,“ dodal.



Aplikace eRouška používá Bluetooth LE a Apple/Google protokol pro rozpoznání blízkosti zařízení s nainstalovanou eRouškou. Zaznamenává, s jakými jinými telefony přišel mobil do kontaktu, neukládá osobní údaje, zaznamenává pouze čas, blízkost a anonymní identifikátor. Běží na pozadí a uživatel může využívat všechny funkce mobilu, jen by měl mít zapnuté bluetooth.

Pomocník chytré karantény

Aplikace je pomocným nástrojem systému chytré karantény spolu se vzpomínkovými mapami a linkou 1221. Chytrá karanténa zahrnuje také trasovací callcentrum Daktela, které slouží k trasování kontaktů pozitivně testovaných.

Chytrá karanténa zažila na jaře rozpačitý rozběh, kdy hotové řešení spočívající ve vytváření vzpomínkových map a trasování podle údajů z mobilů a bankovních terminálů využívali hygienici jen omezeně. Chybělo počítačové vybavení nebo sluchátka a hygienici se také museli naučit systém využívat.



Česko je součástí mezinárodního projektu Go Live, kde je v současnosti 11 zemí, ve kterých by měla aplikace fungovat. Mělo by to být na konci září.

Aplikace, které pomáhají s vyhledáváním potenciálně nakažených osob, fungují již od jarních měsíců v několika evropských zemích. V Německu byla v polovině června spuštěna aplikace Corona-Warn-App využívající technologii firem Apple a Google ukládající příslušná data bezpečně na zařízení a zaručující vysokou ochranu osobních údajů. Za první tři týdny od spuštění si ji stáhlo na 15 milionů Němců.

Na stejné bázi funguje i aplikace spuštěná v létě ve Slovinsku, na technologickém standardu vyvinutém firmami Google a Apple pracují i aplikace v Itálii, Chorvatsku, Irsku, Dánsku, Rakousku, Lotyšsku či Polsku.

Ve Španělsku byla spuštěna aplikace Radar Covid využívající technologii bluetooth, která je určena jak pro mobilní telefony s operačním systémem android, tak pro přístroje firmy Apple. Objevily se zde však stížnosti, že nefunguje na starších modelech telefonů. Francie spustila vládní aplikaci StopCovid, která ukládá data na centrální servery, obdobná aplikace je i v Maďarsku.