Nová hasičská stanice v Argentinské ulici bude stát 347 milionů korun

PRAHA V Argentinské ulici v pražských Holešovicích vznikne na místě hasičské základny, která byla v roce 1942 postavena jako dočasná, nová základna pro hasiče i policii za 347 milionů korun. Novinářům to v úterý řekl ředitel pražského hasičského záchranného sboru Roman Hlinovský. Do nového komplexu, který by měl být dokončen do tří let, se ze Sokolské ulice přesune hasičská centrála. V areálu bude také výjezdová základna zdravotnického záchranného sboru, kterou připravuje magistrát a bude ji financovat.

Jde o několikátý pokus o vybudování nové základny v Argentinské ulici. Celodřevěné montované stavby staré 76 let neposkytují hasičům důstojné zázemí a při vytápění se plýtvá energiemi. „Studií byla celá řada, teď jsme nejdále. Máme projekt, který je schválen všemi orgány, kterými má být, a jsme ve fázi poptávky po dodavateli stavby. Teď už jsme se dostali do situace, kdy už skutečně míříme k tomu, že objekty, které tady jsou provizorní 70 let, zbouráme a postavíme moderní stanici,“ řekl Hlinovský.



Stanice v Holešovicích je blízkostí Vltavy předurčenou pro zásahy na vodě, v novém objektu tak přibude potápěčská základna. Dodavatel stavby by mohl být znám v příštím roce. „Hodně optimistický odhad je čtyři měsíce. Když to dobře půjde, tak bychom mohli příští rok bourat a stavět základy,“ řekl Hlinovský.

Vzhledem k tomu, že hasičská stanice v Holešovicích je stanicí s druhým nejvyšším počtem výjezdů, od začátku roku do úterka jich zaznamenala 1 650, je nutné vyřešit působení hasičů v době stavby. Ve stanici slouží dvě jednotky, z nichž jedna bude v době stavby vyjíždět ze stejného areálu, kde bude ve stavebních buňkách, druhá nalezne zázemí ve zbrojnici dobrovolných hasičů v Letňanech.

Z deseti pražských hasičských stanic jsou dvě v majetku státu, zbývajících osm vlastní hlavní město, u některých z nich se zvažuje převedení do majetku státu. „S městem máme v posledních letech dobrou spolupráci a dohodli jsme se na financování rekonstrukcí stanic, kde je to potřeba. Pak jednáme u některých stanic o převodu mezi resortem ministerstva vnitra a hlavním městem,“ řekl Hlinovský.

S městem se hasiči domluvili na rekonstrukci areálu ze 70. let minulého století ve Strašnicích, kde je také umístěna rezervní technika. Nyní opravují budovu stanice a nová budova pro záložní techniku a servisní práce je ve fázi studie a přípravy projektových prací.

Ministerstvo vnitra, které novou základnu pro hasiče a policii v Argentinské ulici zaplatí, připravuje také stavbu nových hangárů pro leteckou službu policie, která sídlí na Ruzyni. Stávající hangáry jsou z doby první světové války. Dalším nákladným projektem je stavba nového areálu pro kriminalistický ústav v pražské Zbraslavi, který bude podle ministra Jana Hamáčka (ČSSD) stát několik miliard korun.

U hasičů v hlavním městě slouží kolem 900 zaměstnanců, přes 600 z nich je u zásahových jednotek. Roční provozní náklady pražských hasičů jsou asi 600 milionů korun. Nyní mají hasiči výjezdová stanoviště na deseti místech v Praze. Nejvíce výjezdů za rok má stanice v Sokolské ulici v centru metropole, odkud hasiči vyjížděli od začátku roku zhruba ke 2 000 případům.