První dáma Dagmar Havlová v září předala právo na užívání jména bývalého prezidenta, dramatika a disidenta Václava Havla pražské Městské knihovně. „Rádi bychom pracovali s myšlenkami a dílem Václava Havla nejen jako dramatika a literáta, ale také jako myslitele, disidenta i světově uznávaného státníka,“ uvedl ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák.
Podle ředitele hledala Havlová veřejnou, pevnou a stabilní organizaci a její volba padla právě na Městskou knihovnu. „Do projektu vkládáme 135 let naší historie, zkušenosti s pořádáním akcí, loni jsme jich pro veřejnost uspořádali deset tisíc a každý rok jich přibývá. Umíme akci pro několik děti na pobočce i stovky lidí ve velkém sále,“ popisuje.
Havlovský program v Městské knihovně by měl hned v lednu začít cyklem věnovaným 50 letům od vzniku Charty 77. „Bude to cyklus přednášek a filmový program, od ledna do března,“ popisuje Řehák. Knihovna také plánuje založit filmový klub který bude promítat nejen filmy o Havlovi a jeho spolupracovnících, ale i dokumenty o lidských právech.
Knihovna chce také využít své profesionální audio a video studio, vydávat vlastní publikace a knihy, spolupracovat s velkými festivaly, založit filmový klub. Řehák nevyloučil spolupráci s Národní knihovnou a 1. prezidentskou knihovnou.
Knihovna také poskytuje rezidenční pobyty v programu Praha město literatury zahraničním spisovatelům v takzvaném Kafkově domě na náměstí Franze Kafky. Zájem je značný, pro rok 2027 od zahraničních literátů přišlo podle Řeháka 1450 přihlášek, a to i kvůli Havlovu jménu. „Rozhodli jsme se, že jeden z pobytů bude spojen s Václavem Havlem,“ řekla Kateřina Bajo Stehlíková. Může jít o básníky, esejisty, bohemisty, kteří se budou věnovat havlovským tématům.
Příští rok by měl rezidenční pobyt využít podle Stehlíkové polský bohemista Aleksander Kaczorowski, mimo jiné autor Havlovy biografie, bohemista a překladatel z češtiny do polštiny. Jeden z letošních rezidentů, britský básník Mark Fiddes v Praze vytvořil sbírku Poems for Vaclav. Dvouměsíčních pobytů je ročně možné uskutečnit deset. Jeden z nich je vyhrazený ukrajinským autorkám a autorům.
Havlová v září oznámila, že Městské knihovně Praha předá bezplatně licenci Václava Havla. Knihovna podle ní Havlovo dílo dokáže zpřístupnit široké veřejnosti, dostala na starost kontinuitu a hlavně dlouhodobou péči o odkaz exprezidenta. O Havlův mimořádný a široký odkaz hodlá pečovat také 1. prezidentská knihovna, která dříve nesla jméno Václava Havla a spravuje vlastní archiv.