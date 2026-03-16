Ostravská Nová Huť letos sníží počet zaměstnanců, odejít může až 270 lidí

  14:27aktualizováno  14:27
Ostravská společnost Nová Huť chce letos snížit počet zaměstnanců. Opatření se může dotknout až přibližně 270 lidí. Odborový předák Petr Slanina uvedl, že se odbory obávají toho, že by se v takovém případě musel některý z provozů odstavit.
Hutní společnost Liberty Ostrava podala nabídku na převzetí dodavatele energie Tameh Czech. Snaží se tak vyřešit krizi obou podniků, které jsou ekonomicky i technologicky provázané.

Podnik byl v minulých letech v insolvenčním řízení, propustil více než polovinu zaměstnanců a od loňska má nového majitele. Nyní zaměstnává okolo 2000 lidí.

„Společnost Nová Huť v současné době připravuje organizační změny, které reagují na aktuální vývoj v ocelářském odvětví a na potřebu přizpůsobit strukturu podniku jeho dalšímu fungování. V souvislosti s těmito změnami se v průběhu letošního roku počítá s optimalizací počtu pracovních míst, která bude probíhat napříč společností,“ uvedl mluvčí firmy Ivo Štěrba.

Na chystané propouštění upozornila jako první Česká televize.

Podnik donedávna fungoval pod názvem Liberty, majitelem byl britsko-indický podnikatel Sanjeev Gupta, před dvěma a půl lety se ale dostal do finančních potíží a v červnu roku 2024 na sebe podal insolvenční návrh.

Loni v říjnu převzala zkrachovalou huť společnost Nová Huť bývalého ministra Martina Peciny. Ten slíbil, že podnik bude pokračovat ve výrobě, ale připustil, že se nevyhne dalšímu propouštění.

Zároveň tehdy nový majitel a odbory dohodli kolektivní smlouvu platnou do roku 2028, s tím, že zaměstnancům vzrostou mzdy o dva tisíce korun. Nový majitel hodlá do výroby investovat desítky miliard korun, nevylučuje ani výstavbu elektrické vysoké pece.

