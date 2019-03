Nová strana Klause mladšího by konkurovala SPD, míní politolog

PRAHA/BRNO Bývalý prezident Václav Klaus vstoupil ve čtvrtek do slovní přestřelky v řadách ODS, a podpořil tak svého syna Václava Klause mladšího. „Kdyby ale ODS přijala to, co říkal Klaus starší zhruba od roku 2013, kdy ji začal kritizovat, pohybovala by se kolem šesti až sedmi procent hlasů,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz politolog Lubomír Kopeček.

Lidovky.cz: Je tu prostor pro novou pravicovou stranu, o čemž hovořil Klaus starší v souvislosti se svým synem?

Krátká odpověď: Není. V současnosti je totiž pravá strana přeplněná.

Lidovky.cz: Komu by případně konkurovala?

Když se podívám na část spektra vpravo od středu, tak je otázka, zda takový subjekt vůbec má šanci oslovit nějakou větší skupinu voličů. Od TOP 09, Starostů, Lidovců, ODS a konče SPD na krajní pravici. S profilem Klause mladšího by asi nejvíce konkurovala právě SPD. Ani ale nevíme, jestli nějaká nová strana vznikne.

Lubomír Kopeček Profesor působící na katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a Mezinárodním politologickém ústavu. Zabývá se politickými a stranickými systémy a teorií demokracie. Na Masaryrově univerzitě vystudoval politologie, historii a právo.

Lidovky.cz: Jakou šanci by měla?

Zakládat stranu v těchto podmínkách není úplně beznadějné. Ale při založení bez organizačního zázemí a na osobě jednoho politika, je podle mě šance na úspěch mizivá. Dá se samozřejmě uspět při kandidatuře třeba do Senátu, nebo v komunálních volbách třeba v Praze. Nedovedu si ale představit, že by někdo v tomto stavu politického trhu dokázal vytvořit celostátně úspěšnou stranu.

Lidovky.cz: Zmínil jste profil Václava Klause mladšího. Jeho otec řekl, že dnešní ODS se odchýlila od původního směru. Jak to je to podle vás?

ODS devadesátých let je z přirozených důvodů dost jiná, než ODS v roce 2019. V devadesátých letech, alespoň zhruba do roku 1998, stála na myšlenkách ekonomické transformace a liberálně-ekonomických tématech. To, co přišlo poté, stále za Klausova předsednictví, byl mnohem větší důraz na národní stát, euroskepticismus a vůbec velký konzervativní posun. Dnes je logicky někde jinde. Srovnávat tyto tři etapy znamená ignorovat fakt, že tu máme dost jinou společnost a jinou socio-ekonomickou situaci. Na to strana přirozeně reagovala. To, co tedy říká Klaus starší, je velmi zjednodušující v tom, že vůbec nevnímá kontext, ve kterém se strana pohybuje.

Lidovky.cz: Měla by původní Klausova ODS dnes šanci?

Kdyby ODS přijala to, co říkal Václav Klaus starší zhruba od roku 2013, kdy ji začal ostře kritizovat, tak by to byla zřejmě strana, která by se pohybovala kolem 6 až 7 procent hlasů. Neměla by možnost stát se střední ani velkou stranou. Netvrdím, že takto se jí to podaří, ale s názory Václava Klause by tu šanci neměla vůbec.