Nová krajská nemocnice ve Zlíně by měla stát osm miliard, stavba bude trvat šest let

Zlín Investiční náklady na novou krajskou nemocnici ve Zlíně-Malenovicích jsou vyčísleny na 7,954 miliardy korun s DPH. Vyplývá to z investičního záměru, který se dokončuje. Stavba samotná a vybudování inženýrských sítí by mělo stát pět miliard korun. Novinářům to v úterý řekl Martin Šamaj z přípravného výboru Nové krajské Baťovy nemocnice.

Krajští zastupitelé by výstavbu nemocnice měli schvalovat na mimořádném zastupitelstvu na konci března. Nová nemocnice byla také jedním z témat dnešního společného jednání radních kraje a města Zlína.

Původně se mluvilo o nákladech na novou nemocnici 7,4 miliardy korun. Podle Šamaje způsobil navýšení chystaný kompletní přesun stávající zlínské nemocnice, tedy nejen akutní medicíny, jak se zvažovalo původně. Nově se počítá také s přesunem léčebny dlouhodobě nemocných či rehabilitace.

Nákup zdravotnického vybavení pro novou nemocnici by měl stát 810 milionů korun, vybavení za více než 400 milionů korun se přesune ze stávajícího areálu. Po schválení výstavby nemocnice by se podle Šamaje již do stávajícího areálu nekupovaly nové velké technologie, aby byl přesun snazší. Zdravotnickou techniku a hardwarové vybavení za asi 120 milionů korun bude hradit nemocnice.

Podle Šamaje se bude ještě jednat se správci sítí, například o napojení na vodovodní řad, řešily se již například varianty linek městské hromadné dopravy, které by do nemocnice měly zajíždět.

Rekonstrukce by trvala dvakrát déle

Nová nemocnice by podle hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) mohla být hotová za šest let, zatímco postupná rekonstrukce současného nemocničního areálu by stála téměř deset miliard a trvala by 12 let.



Vedení Zlína a kraje dnes řešilo například prodej či směnu pozemků ve vlastnictví města v místě zvažované nemocnice. Pokud by kraj pozemky od města koupil za stejnou cenu, jakou dal soukromým majitelům dalších tamních pozemků, zaplatil by 27 milionů korun. Město by naopak mohlo mít zájem o pozemky ve stávajícím nemocničním areálu, který vlastní krajská nemocnice coby akciová společnost. „Neřešili jsme, jaký způsob vypořádání bude, jen jsme deklarovali, že určitě tomu nebudeme ?házet klacky pod nohy ?. Tento záměr ve chvíli, když bude schválený krajským zastupitelstvem, podpoříme,“ uvedl zlínský primátor Jiří Korec (ANO).

Kvůli dalšímu využití stávajícího areálu vznikne skupina tvořená zástupci města i kraje, budou v ní i památkáři a architekti. V areálu by v budoucnu mohly fungovat sociální služby, ambulance, vzniknout by mohla zařízení pro seniory i byty. Zvažovat se bude také, zda v areálu bude zachována původní baťovská architektura. Na kraji areálu zůstane krajské sídlo zdravotnické záchranné služby.