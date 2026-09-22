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Nová lanovka na Petřín poprvé svezla cestující, lidé stáli ve frontě dlouho před otevřením

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  7:47
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Nová lanovka z Újezda na Petřín svezla první cestující. Někteří stáli frontu na premiérovou jízdu už půl hodiny před otevřením. Dva nové vozy se na zrekonstruovanou trať vrátily po dvou letech.

Lanovka se rozjela ve svém pravidelném provozu v 7 hodin ráno. Kabiny se zaplnily několika desítkami cestujících. Ti si vozy fotili a jízdu natáčeli.

Ke slavnostnímu otevření přitom došlo už včera, to si dopoledne vozy mohli poprvé prohlédnout novináři. Kolem 19. hodiny vozy vyjely na svou premiérovou jízdu.

Přišlo na střihání stužky, požehnání od kněze i cinkání zvonu.

Nová lanovka pojme až 120 cestujících. Jednorázová jízdenka stojí 100 korun, elektronicky je o deset korun levnější. Lidé s předplatním kuponem ji mají v ceně. V provozu budou vozy každý den od 7 do 22:15, jezdit budou přes den v deseti a večer v patnáctiminutových intervalech.

Neon a graffiti pro atmosféru

Bez rekonstrukce se ale neobešla ani její dolní stanice na Újezdě. Tam ve spolupráci s výtvarníkem Michalem Škapou vznikl osobitý mural, který tvoří nápisy „S láskou na kopec“, „Na Petřín with love“ nebo „Lift me up“.

Nová lanovka na Petřín svezla první cestující. (22. září 2026)
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První jízda nové lanové dráhy na pražském Petříně. (21. září 2026)
První cestující v nové lanovce na pražském Petříně. (21. září 2026)
33 fotografií

Dodává to velmi příjemný a optimistický vibe, neboli atmosféru,“ popsala dříve v rozhovoru pro iDNES.cz autorka lanovky designérka Anna Marešová.

V hale se navíc nově objevil obchod se suvenýry, nad kterým fialovým neonem svítí nápis „S láskou na Petřín“. Oficiálně se otevřel v pondělí v 18:30.

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