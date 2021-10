Skopeček do vedení sněmovny za ODS? Lidovci zřejmě navrhnou Bartoška

Kandidátem ODS na místopředsedu Sněmovny by mohl být stranický ekonomický odborník Jan Skopeček. KDU-ČSL do této pozice nominuje s největší pravděpodobností svého místopředsedu Jana Bartoška. Konečné rozhodnutí obou stran by mělo být známo příští týden. Budoucí předsedkyní Sněmovny by měla být šéfka TOP 09 Pekarová Adamová.