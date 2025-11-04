Poslankyně za SPD v Královéhradeckém kraji Irena Němcová se představuje jako ekonomka, středoškolská učitelka a držitelka vysokoškolského titulu Ing. Nejvyšší titul získala v roce 2008 na soukromé Vysoké škole Sting v Brně, dříve Akademii Sting.
Nyní však Radiožurnál a server iRozhlas.cz upozorňují, že nově zvolená poslankyně zhruba polovinu diplomové práce zkopírovala z dříve napsaných odborných textů. Webu to potvrdila analýza experta na plagiátorství Jana Macha z Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE).
„Takovýto rozsah zkopírování cizích děl je výjimečný, ojedinělý,“ řekl pro iRozhlas.cz. Originální ucelený text začíná dle analýzy až na straně 51, kdy autorka popisuje dojmy z „víkendového výletu s ochutnávkou vín“.
Jasné plagiátorství
Média, která se na její práci zaměřila, upozornila, že už první věta úvodu je „převzatá“ z úvodu jiné diplomové práce. Od kopírování podle médií poslankyně neupustila ani na následujících desítkách stránek.
Podle odborníka Macha jde ohledně její práce o jasné plagiátorství. Autorka ale nevyužívala pouze doslovné kopírování, ale také takzvané mozaikové plagiátorství, kdy se za sebe skládají úseky textu z různých zdrojů.
„Odkazy na zdroje jsem uváděla. Pokud jsem však opomněla některý ze zdrojů uvést, nešlo o záměr,“ bránila se Němcová v odpovědi pro iRozhlas.cz s tím, že si detaily vzniku práce již nevybavuje.
Server upozornil také na to, že právě Němcová, která je zastupitelkou v Hradci Králové a členkou kontrolního výboru a komise pro výchovu a vzdělávání, už dříve na Facebooku kritizovala končící ministryni spravedlnosti Evu Decroix (ODS). Za to, že chybně užívala magisterský titul.
Soukromá Vysoká škola Sting zpětně poslankyni SPD pokárala, že porušila závazné pokyny pro práci se zdroji. „Při zpracování diplomové práce došlo k porušení závazných pokynů pro práci se zdroji,“ zkritizoval postup Němcové současný prorektor pro vzdělávací činnost Pavel Semerád s tím, že v roce 2008 ještě na škole neměli k dispozici tak pokročilé nástroje pro ověřování originality textů jako dnes.