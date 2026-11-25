Spotřební koš se měl změnit po 30 letech, podle jeho nové verze měly jídelny vařit od letošního září. Původně zástupci vlády hovořili o tom, že nová pravidla, která vznikají na popud premiéra Andreje Babiše (ANO), budou jen doporučeními.
Ministerstvo školství by ve středu návrh mělo nahrát do legislativní knihovny vlády, v pondělí by měl jít na legislativní radu vlády, informoval mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura. K návrhu se neuskuteční připomínkové řízení, ministr školství Robert Plaga (za ANO) již dříve řekl, že požádal o výjimku. Podle Macury byla výjimka udělena.
„Zjednodušení pravidel školního stravování ze strany ministerstva zdravotnictví vítám a od samého počátku tvrdím, že zdravá a vyvážená strava pro žáky ve školách je zásadní, ale zároveň pravidla mají být proveditelná a nezatěžovat nadměrnou administrativou školní kuchyně, což tento návrh přináší,“ uvedl Plaga.
Nový návrh stanovuje základní požadavky na skladbu jídel, používané suroviny a podávané nápoje. „Zároveň zachováváme základní pravidla pro kvalitu používaných potravin a bezpečné dietní stravování,“ doplnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).
Dosavadních šestnáct stran tabulek výživových norem nahradí jedna strana jasných pravidel. Školní jídelny již nebudou muset pracovat s podrobnými tabulkami, koeficienty a složitými výpočty. Dodržování pravidel bude možné kontrolovat na základě jídelních lístků a dokladů o použitých potravinách. Uchovávat je budou muset jídelny nejméně rok.
Mezi závaznými požadavky na školní stravu bude například zákaz používání dehydratovaných výrobků, jako jsou instantní polévky, bujóny či polévky v prášku. Dětem nebude moci být servírovaný také například palmový či kokosový tuk nebo potraviny a nápoje se stolními sladidly. Masné výrobky a polotovary budou zakázané v mateřských školách, starší děti je budou moci mít jednou měsíčně.
K pití bude povolena voda, neslazený čaj, neochucené mléko nebo neslazený rostlinný nápoj obohacený o vápník. „Vodu a čaj bude možné ochutit pouze čerstvým nebo zmrazeným ovocem, čerstvou nebo zmrazenou zeleninou či čerstvými bylinkami,“ píše se v tiskové zprávě. Ovoce a zelenina budou v jídle muset být syrové či tepelně upravené.