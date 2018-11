Nová pražská koalice vymete firmy. Začne výstavištěm a Krnáčovou

Praha Ve čtvrtek naposledy usedla na pražském zastupitelstvu Adriana Krnáčová (ANO) jako primátorka. Příští týden přijde i o další post. Podle informací LN totiž mají v úterý nastat první personální změny v některých městských společnostech. A zřejmě to zasáhne i Krnáčovou.

Jako jedno z prvních přijde na přetřes Výstaviště, kde je exprimátorka předsedkyní dozorčí rady. Do orgánů společnosti přitom byla dosazena teprve letos v červenci.



Výstaviště není jediná společnost, kde už v úterý provede nová pražská koalice v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) změny. Patří k nim také dopravní podnik nebo Technická správa komunikací.

Dá se přitom očekávat, že ve všech třech zmíněných společnostech následně dojde i ke změnám na postech nejvyšších – na pozicích generálních ředitelů.

V případě dopravního podniku tak dojde na konec Martina Gillara, kterého sem dosadila minulá koalice v roce 2016. O změnách v dopravním podniku se začalo mluvit už krátce po volbách. Gillara tam přivedl před dvěma lety první místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.

Není s podivem ani to, že mezi prvními má přijít na řadu i Technická správa komunikací. Právě tuto pražskou městskou společnost v uplynulém volebním období sužovaly kauzy a policejní vyšetřování.

V případě Výstaviště se pak dá čekat konec předsedy představenstva Pavla Jaroše. Místopředseda pražské sociální demokracie do funkce nastoupil také před nedávnem, zkraje letošního roku. ČSSD přitom v letošních volbách na pražský magistrát úplně propadla a vůbec se nedostala do zastupitelstva. Další personální otřes tak pro stranu přijde právě na postech, které sociální demokraté zastávají v městských společnostech.

Strany nové koalice, jejíž členové byli do vedení města uvedeni teprve ve čtvrtek, už o možných nástupcích hojně diskutují. Ke konkrétním jménům se však zatím vyjadřovat nechtějí.

Inzerát do dozorčí rady

Jak tento týden informovaly LN, poněkud netradičně se k obsazování dozorčích rad chtějí postavit Piráti. Na jednotlivé posty hodlají vypisovat výběrová řízení.

„Úzus je, že v dozorčích radách zasednou lidé odborně zdatní, aby mohli vykonávat dané funkce. Jak budou posty dosazovat naši koaliční partneři, nevím, my budeme dělat výběrová řízení,“ řekl LN předseda pirátského klubu Adam Zábranský s tím, že v příštích dnech začnou Piráti na svém webu, ale i na Facebooku poptávat více než dvacítku lidí, kteří by je mohli v městských firmách reprezentovat. Zároveň chtějí ale oslovovat i konkrétní jednotlivce, na kterých se shodnou, že by se na danou pozici hodili.

Ne úplně politické obsazení se dá ale očekávat i od druhé koaliční strany – Prahy sobě. „Jsme občanská kandidátka a máme na ní lidi, kteří tomu rozumí. Do firem budeme mít tendenci posílat spíš odborníky než kohokoliv jiného,“ řekl LN lídr hnutí a starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Největšího uplatnění tak mohou dojít straníci Spojených sil pro Prahu. „Řekli jsme si, že stranictví není podmínkou, ale když budeme mít ve straně zástupce, který bude splňovat všechny předpoklady, je možné, že se tam objeví straníci,“ vylíčil klíč k obsazení nominantů Spojených sil nový radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09).

Čtyři náměstci

Nová koalice se ujala vlády ve čtvrtek. Primátorem byl zvolený pirátský kandidát Zdeněk Hřib. Ten bude mít po svém boku čtyři náměstky. Dva bude mít Praha sobě, konkrétně Pavla Vyhnánka, který bude mít na starosti finance, a Adama Scheinherra, jenž bude bdít nad dopravou. Dva náměstky obsadily i Spojené síly, Petr Hlaváček, který má na starosti územní rozvoj, a Petr Hlubuček (STAN) jako náměstek pro životní prostředí a infrastrukturu.

Ani jedno ze dvou zmíněných hnutí nebude mít v radě svého lídra. Jiří Pospíšil (TOP 09), který vedl do voleb Spojené síly, i Čižinský z Prahy sobě jsou předsedy zastupitelských klubů.

Koalice, která se vlády ujala ve čtvrtek, má v 65členném zastupitelstvu 39 hlasů, což je na rozdíl od dřívější koalice pohodlná většina. Bývalá koalice ANO, Trojkoalice a ČSSD totiž disponovala převahou jen jednoho hlasu. Piráti, Praha sobě i Spojené síly mají v zastupitelstvu po 13 mandátech. V opozici zůstala vítězná ODS se 14 mandáty a hnutí ANO, které obsadilo 12 křesel.