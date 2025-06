Policie vyjížděla do autokempu na Slapech, majitel tam střílel z plynovky

Celé vyjádření právního zástupce cizinců Víta Tokarského Tímto uvádím na pravou míru, že mí klienti navštívili v sobotu 7. června předmětný kemp v rámci svého rodinného výletu a pokojně trávili společný čas se svými dětmi, tak jak jej opakovaně navštěvovali i v loňském roce. Obsluhou kempu však byli již během večera opakovaně atakováni, proto se rozhodli v neděli 8. června nezůstat u vody až do odpoledne, ale opustit kemp již ráno. V okamžiku, kdy byli zcela sbaleni, dojídali nesnězené jídlo z večerního grilování a k tomu si pustili hudbu (pro kontext podotýkám, že klidnou ukrajinskou popovou hudbu, žádnou hlučnou hudbu se silnými beaty), ozvaly se za nimi dva výstřely ze vzdálenosti cca. 10 metrů, které ze své střelné zbraně vystřelil majitel kempu, jenž na ně po výstřelech začal hystericky křičet, že pokud hudbu okamžitě nevypnou, tak jim rozstřílí jejich auta. Podotýkám, že uvedeným výstřelům nepředcházelo žádné upozornění, ani prostá žádost o ztišení hudby. Protože mí klienti cítili bezprostřední ohrožení sebe a svých dětí, pochopitelně hudbu ihned vypnuli, současně ale hned zavolali policii, s níž telefonovali až do příjezdu zásahové jednotky a která tak má úplný obraz o všech okolnostech; navíc si klienti začali situaci sami natáčet. Tvrzení o jakémkoli konfliktu mezi mými klienty a majitelem kempu je zcela nepravdivé. Do okamžiku použití zbraně z jeho strany a jeho nebezpečného vyhrožování žádný incident na místě neexistoval. Tvrzení o tom, že policii zavolal majitel kempu, sice může být pravdivé, ale muselo se tak stát až poté, co majitel kempu viděl, že policejní hlídku přivolali mí klienti, a z místa incidentu odešel.