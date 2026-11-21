Jako předseda se chce Matas soustředit na první krátkodobé cíle. „Myslím si, že bychom měli maximálně podpořit (kandidáta do Senátu) Michala Šmardu v opakovaném volebním klání na Žďársku. Zároveň bychom se měli hodně angažovat - do té míry, do jaké to bude možné, protože jsme pořád jenom malá strana - v boji, který vedou odbory, za to, aby se neprosadila změna zákoníku práce, která de facto legalizuje švarcsystém. A aby, se pokud možno, zabránilo snížení podpory v nezaměstnanosti a dalším asociálním opatřením stávající vlády,“ řekl ČTK Matas.
Své zvolení vnímá jako velký závazek. Ukončí kvůli tomu i svoji pracovní působnost na legislativním odboru ministerstva spravedlnosti. „Dospěl jsem k názoru, že tato role není slučitelná s funkcí předsedy,“ řekl Matas.
Podle Matase Česku chybí funkční středo-levá politická strana, protože současná politika se zúžila na střet pravice a populismu, problémy už jsou tak velké, že ohrožují samotnou podstatu demokracie. „Silní musí chránit a podporovat slabé, bohatí musí chránit a podporovat chudé, zdraví musí chránit a podporovat nemocné, žijící generace musí chránit a podporovat budoucí,“ řekl Matas ve svém projevu před volbou.
Spolu s ním kandidoval na předsedu strany také šestatřicetiletý Jiří Benýšek, který ve svém projevu vyjádřil ambici být rozhodující parlamentní stranou. „Přeji si, aby do konce roku padla vláda a v březnu 2027 byly předčasné volby,“ řekl Benýšek. Jednapadesátiletý Petr Hůle, který také kandidoval na předsedu, vyzval NSD, aby se zapojila do prezidentských voleb a navrhla na hlavu státu silnou osobnost. Ukázal přímo na Špidlu nebo Jiřího Dienstbiera, který je dalším ze zakladatelů NSD. Benýšek získal jeden hlas, Hůla dostal 14 hlasů.
Podle Špidly, který vystoupil v úvodu dnešního ustavujícího sjezdu NSD, se současná společnost výrazně proměnila zejména vlivem technologií. Varoval ale před tím, aby z toho těžily jen soukromé subjekty. „Chceme-li si udržet demokracii, musí mít politika dostatečnou moc. To znamená, že veřejné instituce musejí mít dostatek ekonomických prostředků a moci, která z nich vyplývá. Ale také musí mít dostatek dat, která jsou v zásadě surovinou. Není možné, aby data vzniklá činností všech byla třeba i z velmi podstatné části v majetku velkých korporací,“ řekl.
Pro komunikaci mezi členy i směrem k veřejnosti chce NSD využívat vlastní malou sociální síť. Má sloužit ke sdílení myšlenek, příspěvků i informací o struktuře strany. Nahradit by mohla i chatovací platformy. Na sjezdu představili její zkušební verzi, zprovoznit ji chtějí do konce roku.
O nové straně začali bývalí členové sociální demokracie (dříve ČSSD, nyní SOCDEM) uvažovat v reakci na zapojení SOCDEM do koalice Stačilo! vedené komunisty, s čímž nesouhlasili. Petici o jejím vzniku podepsalo asi 1600 lidí. Ministerstvo vnitra NSD zaregistrovalo 19. června. Zatím má strana 184 členů a příznivců a místní organizace v Moravskoslezském, Jihomoravském, Středočeském a Libereckém kraji a v Praze.