Nová taktika pro otevření. V dubnu by se mohla rozvolnit opatření v některých regionech

PRAHA Ačkoli ještě příštích několik týdnů zůstane Česko nejspíše v režimu přísných protiepidemických opatření, po Velikonocích by mohlo přijít opatrné uvolnění. A mohlo by se řídit epidemickou situací v jednotlivých krajích. Rozvolnění by tak nemuselo zahrnovat celou republiku.

„Kdyby se ukázalo, že se část republiky zlepšila, určitě by se dalo uvažovat o rozvolnění. Nemělo by smysl to dělat po okresech. Z toho by byl jen zmatek. Po krajích by to ale šlo,“ řekl pro Lidovky.cz ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který předsedá Ústřednímu krizovému štábu. K podobnému kroku vládu v minulosti nabádalo třeba opoziční hnutí STAN.



Zatím poslední vlna epidemie se zemí prohnala od západu na východ. Podle Hamáčka je pravděpodobné, že zlepšení situace bude postupovat stejným směrem. Dosud nejlépe si vede Karlovarský kraj.

K myšlence na větší zohlednění situace v konkrétní oblasti se kloní také Petr Smejkal, šéf mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) a hlavní epidemiolog v IKEM.

„Po krajích by to šlo. Ale rozhodně ne v tuto chvíli,“ upozornil Smejkal. Prioritu má nyní návrat dětí do škol. I ten by se měl odehrát po Velikonocích. „Vzhledem k regionálním rozdílům v průběhu epidemie navrhujeme v MeSES otevření škol provést po okresech nebo po krajích, pokud mezi okresy v kraji nejsou příliš velké rozdíly,“ doplnil pro Lidovky.cz Smejkal.

Zohlednění situace v regionech přijde smysluplné i exministru zdravotnictví Romanu Prymulovi. „Některá opatření se budou muset držet plošněji. Řada z nich se ale může uvolňovat po krajích,“ řekl serveru Lidovky.cz. Jako příklad opatření, které by se dalo takto regulovat, zmínil otevření maloobchodu.

Šéf Asociace krajů Martin Kuba (ODS) se k variantě otevírání po regionech staví opatrně. „Vláda dnes potřebuje nouzový stav, který platí pro celé Česko, jen k omezení pohybu. Pokud bychom vzali dva odlišné kraje jako Karlovarský a Zlínský, je jasné, že v nich je situace jiná a mohou si dovolit odlišný režim,“ uvedl šéf Jihočeského kraje.