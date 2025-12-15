Novou mluvčí Babišovy vlády bude bývalá rosnička Karla Mráčková

„Předpokládám, že komunikace vlády vedené Andrejem Babišem naváže na již známý styl pana premiéra — tedy zejména jeho autentičnost a konstruktivnost. Jako tisková mluvčí vlády ČR bych si přála, aby právě tato přímost, byla co nejlépe přenesena i do každodenní komunikace směrem k občanům,“ řekla redakci Karla Mráčková.
Do světa médií se Mráčková dostala v roce 1994. Tehdy začala pracovat na TV Nova, kde působila 23 let. Ze začátku uváděla pořad České lotynky. Od října 1995 se stala moderátorkou počasí a roky se na obrazovce objevovala i jako reportérka v Televizních novinách.
Po televizní kariéře působila jako manager obchodního oddělení ve společnosti Stratosféra. Od března 2005 do října 2006 koordinovala proces fúze Živnostenské banky a HVB Bank. Na podzim 2006 nastoupila do firmy Optimum Distribution CZ & SK, kde měla na starosti rozvoj značky. Na pozici PR pokračovala i ve společnosti Parfums Christian Dior CZ&SK.
Mráčková působila také na portálu iDNES.cz, kde uváděla především pořad Rozstřel. Při jedné z reportáží na České zemědělské univerzitě v Praze, kterou vystudovala, dostala pracovní nabídku.
V únoru 2020 nastoupila do pozice tiskové mluvčí, ve které setrvala do února 2025. Od března 2021 do října 2022 pak byla pověřena vedením Odboru vnějších vztahů. V období mezi únorem 2022 až únorem 2025 získala funkci ředitelky Odboru komunikace a PR.
Od letošního února pracovala na tiskovém oddělení ministerstva zemědělství.