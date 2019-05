Nová trať v Praze? Tramvaje by mohly jezdit ze stanice Želivského na jih města

Praha Na východě Prahy by mohla v budoucnu vzniknout nová tramvajová trať. Takzvaná východní tangenta by spojila Želivského s Vršovicemi, Michlí a Spořilovem, odkud by vedla až na Jižní Město. Důvodem výstavby je odlehčit MHD v centru města. Vyplývá to z úterního usnesení magistrátního výboru pro územní rozvoj.

Výbor schválil záměr vypracovat změnu územního plánu, která by výstavbu umožnila. Kdy by vznikla a kolik by stála, není jasné. Výbor v úterý rovněž schválil změny umožňující vybudování několika železničních tratí.

Nová trať by navázala na Praze 3 na tu, která vede z Želivského na Ohradu a dále do Libně. V opačném směru by vedla dolů do Vršovic ke stadionu fotbalové Slavie a následně na Bohdalec. Pod Bohdalcem v Michli by se pak koleje napojily na trať, která vede z Nuslí na smyčku na Spořilově.

Od zmíněné smyčky by potom pokračovala podél Spořilovské na Chodovec a dále na Litochlebské náměstí až ke stanici metra C Chodov. Praha letos na začátku dubna již rozhodla, že vypracuje změnu územního plánu umožňující výstavbu této tramvajové trati. Změnu bude magistrát řešit souběžně s plánem zastřešení Spořilovské ulice.

Výbor kromě zmíněné trasy na východě Prahy projednal také vypracování změny územního plánu pro výstavbu tramvajové trati ze zastávky Pražského povstání na Pankrác a dále na Budějovickou. Tato trať by mohla vzniknout v letech 2025 až 2027 a náklady na výstavbu by podle předběžného odhadu mohly přesáhnout 700 milionů korun.

Členové výboru rovněž schválili záměr vypracovat změny územního plánu umožňující stavbu železničních tratí na okrajích Prahy. Jednalo se o území pro novou trať z Prahy přes Neratovice do Liberce, vymezení koridoru územní rezervy spojení Prahy s Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví a rovněž tratě na Benešov. Diskuse se vedla také o takzvaném Novém spojení II, které by propojilo smíchovské, hlavní a vršovické nádraží. Pořízení této změny územního plánu v úterý výbor neschválil a její projednávání přerušil.