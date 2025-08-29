Incident se stal minulé pondělí večer. „Podle všeho mělo dojít k tomu, že jeden z místních obyvatel slovně apeloval na dělníky, kteří v rámci výkopových prací v obci kolem 20. hodiny začali zhutňovat zeminu tzv. žábou, a žádal je, aby s pracemi přestali. Ti údajně nereagovali, a tak si přinesl legálně drženou zbraň, z níž vystřelil na veřejně přístupném místě asi třikrát do vzduchu,“ popsala incident policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Dechová zkouška u muže, který střílel, podle ní prokázala, že byl pod vlivem alkoholu. Při domovní prohlídce pak policisté našli další zbraně, které jim muž dobrovolně vydal, doplnila mluvčí.
Kriminalisté podle Suchánkové zahájili úkony trestního řízení pro možné podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování, prověřování zatím nebylo ukončeno.
Dělníci, kteří v obci pracovali od 6. srpna, podle serveru romea.cz čelili slovním útokům také od starosty obce Jiřího Melichara. Majitel stavební firmy serveru řekl, že starosta urážel stavební dělníky kvůli jejich původu a otevřeně jim dával najevo, že je v obci nechce.
„Říkal jim, že jsou černí negramoti, že odtud brzy vypadnou a že je tam nikdo nechce,“ řekl majitel stavební firmy serveru. Starosta Melichar na žádost o vyjádření v pátek uvedl, že je na dovolené a bude reagovat v pondělí.
