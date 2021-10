Nová vláda chce uznat protilátky a zvonit na nenaočkované. Bude těžké přesvědčit ‚zabejčeného‘ Čecha, míní Prymula

Přichází však s návrhy, jak vakcínu nabídnout i těm, kteří ji doteď odmítali. Takovým případem má být podomní očkovací kampaň zaměřená na seniory. Možnost nechat se naočkovat přímo na svém prahu má podle AntiCovid týmu potenciál přesvědčit k vakcinaci okolo osmi procent zatím neočkovaných.

„Takové zkušenosti s tím jsou například v Nizozemsku,“ řekl pro Lidovky.cz člen pracovní skupiny a lékař Bohuslav Svoboda (ODS) s tím, že když už lidé dostanou první dávku doma, jsou ochotnější dorazit jinam pro druhou.

Kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) prosazuje také bezplatné očkování cizinců a podávání vakcín studentům v kampusech a na fakultách. Klíčový dle něj bude i důraz na třetí dávku u lidí nad padesát let.

ODS, lidovci a TOP 09 by rádi též prodloužili bezinfekčnost po prodělaném covidu až na jeden rok. Stejně tak by Válkův tým ocenil přítomnost protilátek na covid jako oficiální důkaz, že je člověk chráněný. Lidé by se ale na protilátky podle Svobody museli testovat aspoň jednou měsíčně.

Podle některých odborníků však plány budoucí vlády stojí na vratkých základech. „Pokud měl někdo bezpříznakový průběh covidu, tak mu protilátky rok nevydrží,“ řekl pro Lidovky.cz hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal.

Záměr s protilátkami a roční ochrannou lhůtou jde navíc dle epidemiologa Romana Prymuly zcela proti zkušenostem ze světa.

„Vzhledem ke světové literatuře je to neobjektivní nápad. Optimální situace je prodělaný covid a jedna dávka vakcíny. Spoléhat pouze na protilátky po prodělané nemoci jde zcela proti dosavadním principům,“ řekl Roman Prymula, epidemiolog a někdejší člen vlády.

Podle bývalého ministra zdravotnictví nelze od států úspěšnějších v boji s novým koronavirem jednoduše opisovat, mentalita Čechů se podle něj třeba od západních zemí liší.

V Česku admirál nezavelí

Jako příklad uvedl úspěšnou portugalskou kampaň, díky které se v zemi podařilo poměrně rychle dosáhnout proočkovanosti 85 procent. Podepsala se na tom mimo jiné autorita admirála Henrique Gouveia e Mela, kterému se podařilo opakovaným svědomitým vysvětlováním přesvědčit k vakcinaci většinu společnosti. „Říkat si, že se nám něco takového povede u nás, je čirá iluze,“ konstatoval Prymula.

Uznávání protilátek jakožto účinné ochrany nebo zavedení roční bezinfekčnosti po prodělání nemoci je navíc podle hlavního epidemiologa IKEM Petra Smejkala způsobem, jak podlomit očkovací snahu státu.

Dopad takového opatření by totiž byl vidět především na papíře, v epidemiologickém „terénu“ by se neprojevil. Zato ve statistikách by se šmahem objevila záplava lidí, kteří jsou podle nové metodiky před virem chráněni. Paradoxní je to především kvůli tomu, že právě očkování považuje AntiCovid tým za nepostradatelný základ návratu k normálu.



Uznávání protilátek je dle Prymuly problematické také proto, že nelze s jistotou stanovit spravedlivá kritéria. „Nevíme, jaká hladina protilátek je pro ochranu před covidem třeba. Proto stát nemůže kvalifikovaně říct, že ta či ona hladina stačí. Není země, kde by toto plošně uznali,“ tvrdí epidemiolog.

Týmy může čekat agresivita

S nedůvěrou pohlížejí oba epidemiologové také na snahu obcházet s již připravenými injekcemi neočkované pacienty přímo dům od domu. Podle Prymuly jde o „těžkou teorii“, která se sice možná osvědčila v Nizozemsku, u nás ale může narazit. Přesvědčovat „zabejčeného“ Čecha totiž nepovažuje za snadný úkol.

„Zkušenost z praxe je taková, že očkovací mobilní týmy se setkávaly nejen s psychickým odporem, ale až s fyzickým násilím,“ řekl exministr zdravotnictví.

Smejkal má navíc obavy, aby takto rozsáhlou akci neorganizoval sám stát. Není totiž podle něj zřejmé, kdo by na to měl kapacity. Možnosti, jak snahy postavit na přepracovaných zdravotnících či praktických lékařích, jsou podle něj omezené. „Musí se někomu vyplatit za lidmi vůbec jezdit. Líbí se mi například, jak s očkováním pomáhá v Brně společnost Podané ruce,“ doplnil hlavní epidemiolog IKEM. Podle něj by měl stát takovou kampaň zabezpečit především z hlediska dodání vakcín a finančně ji podpořit.

Ke včerejšku bylo v ČR vyočkováno přes 12 milionů dávek, přičemž lehce přes 6 milionů lidí vakcinaci ukončilo. Resort zdravotnictví by zájem o injekci rád zvýšil tím, že od 1. listopadu přestane z veřejného pojištění proplácet neočkovaným preventivní testy.