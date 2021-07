Nová vládní taktika: očkování v terénu a bez registrace. Přesvědčit má i lidi z vyloučených lokalit

Praha Došla ochota. Přesněji řečeno se vyčerpaly zástupy lidí, kteří k očkování proti covidu přistupovali aktivně a byli ochotní se jeho organizaci podřídit. Stát proto mění taktiku vakcinační kampaně: když nejdou lidé za vakcínou, musí vakcína za nimi.

Nová strategie má přesvědčit především ty, kdo pokládali registraci a hledání termínů za zbytečně náročné. Byrokracie má z procesu vakcinace zcela zmizet. „Zaměřili jsme se na místa s vysokou koncentrací lidí,“ popsal pro Lidovky.cz záměr vlády člen Centrálního řídícího týmu plukovník Petr Šnajdárek. Proto od pondělního rána začínají fungovat v Praze dvě místa pilotního projektu, v jehož rámci se mohou nechat naočkovat doslova kolemjdoucí.



V nákupním centru Chodov a na hlavním nádraží je totiž nově možné získat vakcínu na počkání, bez jakékoliv předchozí registrace. Na nádraží člověk navíc dostane látku Janssen od společnosti Johnson & Johnson, u které stačí jedna dávka.

Pokud se provoz těchto míst přes léto osvědčí, je podle Šnajdárka v plánu rozšiřovat bezregistrační síť o nová města. Hodnocení nového konceptu se uskuteční každých 14 dní.

„Ve čtvrtek jsem na Chodově strávil hodinu a musím říct, že je to o marketingu. Mluvil jsem tam s hodně mladými lidmi a byl jsem překvapený, že většina z nich se očkovat chce,“ řekl serveru Lidovky.cz premiér Andrej Babiš (ANO), podle kterého nyní stát spoléhá na zapojení zaměstnavatelů. Chtěl by také, aby nové „Očkopointy“ propagovali celebrity a youtubeři.

Právě důmyslný marketing bude nejspíše velmi třeba. Součástí nové strategie je totiž i snaha přesvědčit k očkování obyvatele vyloučených lokalit. Právě v nich je podle dat z projektu Život během pandemie sociologa Daniela Prokopa koncentrována velká část lidí, kteří vakcínu odmítají. Do těchto míst by se měly vypravit mobilní očkovací týmy, které mají přístup k vakcíně maximálně ulehčit. Některým hejtmanům se však nový přístup vlády nelíbí.



„Sdílím názor našeho koordinačního týmu pro očkování, že očkování bez registrace vnese do systému chaos, obávám se toho,“ uvedl pro Lidovky.cz hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (STAN).

Hejtman Kulhánek se dle vlastních slov už nyní snaží v kraji aktivně shánět obce či firmy, do kterých by stálo za to očkovací týmy vyslat, v této fázi kampaně už ale většinou marně. Že by jednodušší cesta k vakcíně někoho přesvědčila, podle něj neplatí.



Ještě koncem června ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) prohlašoval, že se chce na vyloučené lokality zaměřit. Cestou měly být právě pojízdné vakcinační stanice. Jenže samotný příjezd bílých plášťů nikoho nepřesvědčí, cestu je navíc nutné plánovat dopředu kvůli choulostivému ředění vakcín.

Karlovarský kraj má s místy s vysokou mírou chudoby a nízkým průměrným vzděláním své zkušenosti, mezi nejznámější příklady lze jmenovat oblasti v Teplé, Jáchymově či Chebu. „Ve vyloučených lokalitách nejde o to, zda mají očkování přímo pod nosem, jde o jejich ochotu,“ říká Kulhánek.

Očkování „mezi jogurty“

Pochyby o nově nastaveném kurzu má také jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Podle toho proces očkování až doteď podléhal velmi přísným pravidlům, zatímco nabízení vakcín na nádražích a v obchodních centrech jde zcela opačným směrem. „Po očkovacích týmech se nejdříve chtělo, aby zachraňovaly lidi, a teď se mají chovat jako na trhu. Mají nabízet na potkání očkování proti covidu,“ řekl pro Lidovky.cz hejtman.

Nová strategie podle něj například není v souladu s tím, jak se momentálně očkují děti. V jejich případě musí být vždy přítomný pediatr, a to i v situaci, kdy se očkuje prakticky na nemocniční půdě, kde jsou navíc k dispozici záchranáři.

Kritizuje především podobu nových vakcinačních míst. V těch by mělo být vždy jen několik lékařů. Kdyby ale dle Kuby byla nová strategie skutečně úspěšná, dorazilo by na místo během hodiny třeba 600 lidí. Takový nápor se už zvládnout nedá. Zároveň je však nutné personál „podržet“ i v případě, že dorazí jen naprosté minimum lidí.

Na možná administrativní citlivá místa upozornil i Šnajdárek, podle něhož se bude například zkoušet, zda zvládají v Očkopointech zdárně přeregistrovat i ty, kteří už třeba svůj termín v rezervačním systému mají. A také ty, co si budou chtít „přehodit“ termín druhé dávky.



Právě v administrativní náročnosti se podle Kuby plány vlády nepotkávají s realitou. „Myslím, že vládě trochu uniká představa o běžném provozu. Máme teď denně 1700 lidí na druhou dávku. Jenže třeba 300 z nich vůbec nepřijde. Dostali jsme se ze situace, kdy lidi prosili o rychlé očkování, k momentům, kdy říkají, že nemají čas a přijdou možná jindy,“ sdělil hejtman a tvrdí, že přehazování termínů nemohou poddimenzovaná místa v obchodním domě či na nádraží zvládat.

Mířit mají lehce dostupné vakcíny především na mladší věkové kategorie, které se s koncem školního roku dostaly do hledáčku epidemiologů. Právě mezi mladými se totiž podle Vojtěcha nyní virus šíří nejrychleji. „Teď musíme přesvědčovat, přesvědčovat a přesvědčovat. Hlavně mladé, protože je dneska nárůst infekce u věkové kategorie 16–21 let,“ dodal k tomu pro Lidovky.cz Babiš.

Za injekci levná data či tenisky

Podle něj by s propagací vakcinace mezi omladinou měly pomoci i firmy. Zmínil například, že by některý z prodejců mohl vystavit do výlohy tenisky, jejichž výherce by se na konci dne losoval z těch, kteří se nechali v místech bez registrace naočkovat. A třeba mobilní operátoři by dle Babiše mohli očkované omladině zlevnit mobilní data.

Očkování vláda sice povinně nařídit nemůže, ale pomocí dostupných právních prostředků se snaží Čechy alespoň motivovat. Kvůli šířící se nakažlivější mutaci delta už například zpřísnila podmínky pro uznávání bezinfekčnosti. Ta dříve platila pro ty, kteří byli alespoň 22 dní po první dávce. Jenže tu delta umí celkem dobře obcházet a tak je za „bezpečného“ považován už jen člověk s plnou vakcinací: tedy 14 dní po druhé dávce.

Vojtěch také nedávno naznačil, že benevolence státu vůči odmítačům očkování zřejmě nebude trvat věčně. Podle ministra by totiž neočkovaným mohl přestat platit testy v momentě, kdy se bude moci naočkovat každý. To prakticky začíná platit nyní, kdy není k získání vakcíny potřebná ani registrace.