S podzimním covidem pomohou nové vakcíny Pfizeru a Moderny, slibuje SÚKL

Minulý týden přibylo v České republice každý den asi 400 nových případů, počty ale od přelomu května a června rostou. Mezitýdně jich přibylo o pětinu. Tento týden přibylo v pondělí i úterý již přes 600 nových případů denně.

Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) se šíří nové subvarianty omikronu. Za současným nárůstem v Česku, ale i dalších zemích, jsou podle ústavu varianty BA.4 a BA.5. Ukazují to data z diskriminačních PCR testů.

„Největší prospěch z druhé posilovací dávky budou mít lidé nad 80 let, lidé mezi 70 a 60 lety by se měli proti covidu přeočkovat, pokud mají zdravotní stav, který by mohl průběh onemocnění u nich zhoršit. U lidí pod 60 let prozatím není z pohledu odborníků přeočkování celkově už čtvrtou dávkou, doporučováno,“ uvedla ředitelka SÚKL Irena Storová, a to kvůli tomu, že protilátky z jejich imunity rychle vyvanou.

Přírůstek nakažených s covid-19 za poslední týden

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) začala již na začátku června zrychleně posuzovat nové verze proticovidových vakcín od firem Pfizer/BioNTech a Moderna. „Snažíme se, aby se na podzim už mohly tyto vakcíny používat,“ řekla Storová.

Místo týdenních či měsíčních hlášení nežádoucích účinků po očkování proti covidu-19, je bude SÚKL nově zveřejňovat jednou ročně ve své výroční zprávě. Za loňský rok jich SUKL přijal celkem 10 633, nejčastější byly bolest, otok či jiné příznaky v místě aplikace vakcín, bolesti hlavy a bolesti svalů a kloubů.

Celkem má v Česku ukončené očkování proti covidu téměř 6,9 milionu lidí. V porovnání o ostatními evropskými zeměmi jsou podle Storové Češi jedněmi z méně proočkovaných národů.

Ministerstvo zdravotnictví již zadalo zakázku na novou očkovací kampaň, která už nebude slibovat konec pandemie. „Musí lidi přesvědčit, že je potřeba se očkovat už na konci léta či začátkem podzimu, abychom s příchodem chladnějšího počasí předešli další silné vlně covid-19, s tím spojenému zahlcení nemocnic, zdravotním rizikům, ale i ekonomickým dopadům případné pandemie,“ uvedl resort v zadání zakázky.

Kampaň tak místo toho k motivuje: „Nechte se očkovat posilující dávkou než přijde zima, ať přežijeme ve zdraví další vlnu. Vláda má řešení pro každého.“ Odstartovat má 1. srpna a resort vyjde na 1,7 milionu korun.

Počty nákaz budou dále růst, varuje Jiřincová

Lze očekávat, že nárůst počtu nových případů, který začal před třemi týdny, bude dál pokračovat. „V souvislosti s šířením této varianty lze očekávat další nárůst detekcí pozitivních případů infekce covid-19,“ uvedla v pondělí vedoucí národní referenční laboratoře Helena Jiřincová.

„To, že už teď dochází k tomu nástupu počtu případů, je více varující, než jsem předpokládal. Domníval jsem se, že příštích několik týdnů zůstaneme na původní úrovni,“ řekl ČTK biochemik a molekulární biolog z Akademie věd Libor Grubhoffer.

Letní aktivity jako cestování nebo návštěvy mohou nahrávat většímu šíření. „Opatření zatím nejsou na místě, nenacházíme se nijak blízko kritickým epidemiologickým parametrům. Je ale třeba být ve střehu,“ míní Grubhoffer.

Některé země se už s vyššími nárůsty potýkají, například v Izraeli přibývá i pacientů s covidem-19 v nemocnicích, nakažených přibývá i v Rakousku. Denní bilance se u sousední země od minulého týdne zvýšily o několik tisíc případů. V pondělí testy potvrdily infekci u více než 7 tisíc lidí, před týdnem bylo nových případů v Rakousku něco přes 4 tisíce.

Vláda bude rovněž řešit jak nemocnicím nahradit peníze použité na nákup léků na covid-19. Návrh na náhrady leží na vládě, projednat by ho mohla ve středu.