Brno se dočká zastávky u knihovny, tramvaje na ní však stavět nebudou

Je to už více než dvacet let, co čtenáři chodí do prosklené budovy Moravské zemské knihovny v brněnské Kounicově ulici. Celou dobu se mluví o tom, že u takto významného stánku by bylo dobré vybudovat zastávku MHD. Jenže plány se vždy oživily jen na chvíli a pak šly zase do ztracena. Nyní se zdá, že je vše na lepší cestě.