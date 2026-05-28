Červený představí podmínky programu Nová zelená úsporám

  13:24
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ve čtvrtek představí kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Podle dřívějších vyjádření Červeného bude možné v rámci dotačního programu čerpat bezúročný úvěr. Přímou dotaci ale nejspíš získají jen nízkopříjmové domácnosti. Dosud ale není jasné, jak bude program financován.

V březnu vláda uvedla, že ve státním rozpočtu chybí potřebné miliardy. Z Modernizačního fondu stát uvolní letos na program Nová zelená úsporám 30 až 40 miliard, stát dále vyjednával s bankami.

Bezúročný úvěr bude na veškeré renovace, například na zateplení domu, OZE a další úsporná opatření. Nový program poběží dlouhodobě a nebude se opakovaně zastavovat a spouštět.

„Nikdo by neměl zůstat v nezatepleném domě jen proto, že na renovaci nemá. Pokud máte nízké příjmy, stát pomůže dotací,“ slibuje Červený. Program Nová zelená úsporám funguje od roku 2009 s cílem motivovat majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií.

Loni se dočasně uzavřel příjem žádostí o dotace kvůli velkému zájmu žadatelů. Premiér Andrej Babiš i Červený v minulých týdnech opakovaně řekli, že tento program je pro ně prioritou a osobně se mu věnují.

