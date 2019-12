Nové mýtné v první pracovní den zatím nepřinesl dopravní komplikace

Lanžhot (Břeclasko) První pracovní den, kdy v Česku funguje nový systém mýtného, zatím dopravní komplikace nepřinesl. Na dálnici D2 před bývalou celnicí u Lanžhota na Břeclavsku stála v pondělí ráno přibližně kilometrová kolona kamionů, které přijíždějí ze Slovenska.

Na dalších hraničních přechodech je provoz plynulý a kolony se netvoří. Ve frontách u obchodních míst, kde se přepravci registrují, stojí obvykle desítky řidičů. Nový mýtný systém funguje od půlnoci ze soboty na neděli.



„Odbavujeme plynule,“ řekl po páté hodině ranní ČTK Miroslav Beneš ze společnosti CzechToll. Podle provozovatele systému s nárůstem provozu pomalu stoupá kapacita obchodních míst, ale kolony na hranicích se netvoří. Od nedělního večera bylo nejvíce vytíženo prodejní místo severně od Bohumína na polské straně, kde kapacita v neděli večer dosáhla 85 procent. „Byly vydány desítky palubních jednotek za hodinu,“ upřesnil Beneš. Bylo to dané tím, že v Polsku neplatí v neděli zákaz jízdy kamionů, jako tomu je v Česku mezi 13:00 a 22:00. Řidiči po 22:00 vjíždějí z Polska do ČR a před tím se ve zvýšené míře registrovali.

Přibližně kilometrová kolona nákladních vozidel stála v pondělí kolem 07:00 před bývalou celnicí u Lanžhota na Břeclavsku. Kamiony ze Slovenska sjížděly z D2 na parkoviště, aby řidiči mohli vyřídit vše potřebné pro nový mýtný systém. Kolony se chvílemi tvořily i kvůli špatnému parkování kamionů. Někteří řidiči podle zpravodaje ČTK zablokovali průjezd, odešli si z auta vyřídit registraci, aniž by se starali o řadu kamionů za sebou.

Na česko-německém dálničním hraničním přechodu Rozvadov zatím nové mýto dopravní problémy nepůsobí. Provoz je plynulý, kolony se netvoří, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Martina Korandová. Na parkovišti s kapacitou 250 vozidel je zhruba 150 kamionů. Jde převážně o zahraniční řidiče, kteří si buď vyřizují registraci mýta nebo vybírají povinné přestávky. Ve frontě na obchodním místě, kde se přepravci registrují, stojí zhruba 50 řidičů, většinou Poláků, Rumunů a Bulharů.

Také na česko-polském hraničním přechodu Náchod-Běloves byla v pondělí ráno doprava bez větších komplikací. Provoz kamionů byl plynulý, u výdejních míst byly menší fronty. „Jsou tady čtyři až pět výdejních míst. Odbavujeme průběžně, nic hrozného, kolony kamionů nejsou. Od 5:00 jsem vydal 25 až 30 palubních jednotek. S registrací to trvá okolo deseti minut, bez registrace dvě až tři minuty,“ řekl v 7:45 ČTK pracovník společnosti CzechToll, který v Náchodě vydával palubní jednotky.

V Náchodě měli z dopravních komplikací velké obavy, městem vede frekventovaná mezinárodní silnice od hranic a městu chybí obchvat. „Tak, jak to zatím vypadá, nedochází k žádné rizikové kolapsové dopravní situaci. Je to úleva. Běžné zatížení je zhruba 6000 kamionů za 24 hodin. V momentě, kdy by se to někde zadrhlo, došlo by k totálnímu dopravnímu kolapsu,“ řekl ráno novinářům starosta Náchoda Jan Birke (ČSSD).

Rovněž na přejezdu česko-německé hranice na dálnici D8 je provoz běžný. Ani v Karlovarském kraji policie nezaznamenala v noci na pondělí a v pondělí ráno žádné problémy. Kolony nejsou ani v Libereckém kraji. „Denně jsme pomáhali při registraci přibližně do stovky nákladních automobilů, během dnešní noční služby jich bylo asi 60. Nedošlo k žádnému omezení provozu v této souvislosti,“ řekl před 8:00 mluvčí liberecké policie Vojtěch Robovský. Největší nápor očekávají policisté v Libereckém kraji v pondělí do 19:00.

Nové mýto funguje prostřednictvím satelitní technologie. Provozuje jej konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF podnikatele Petra Kellnera a slovenské SkyToll, které zvítězilo s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz systému v tendru na nový mýtný systém a jeho provozovatele loni. Systém nahradil dosavadní mikrovlnnou technologii firmy Kapsch. Neúspěšný Kapsch proti průběhu tendru protestoval a okolnosti mýtné smlouvy stále řeší antimonopolní úřad i soudy.

Mýto v Česku funguje od roku 2007 a stát na něm od té doby vybral kolem 108 miliard korun.