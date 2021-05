Nové občanky budou bez titulu, rodných čísel a možná i pohlaví. Zakládá prý podmínky pro diskriminaci

Praha Občanské průkazy dostanou punc budoucnosti. Ještě letos by se totiž měly průkazy totožnosti zavádět s čipem, na němž budou otisky prstů a fotografie nositele. Nové občanky už nebudou uvádět akademický titul a počítá se rovněž s útlumem rodných čísel: jejich zápis na kartičce zřejmě skončí s posledním dnem roku 2023.

A možná přijde ještě jedna změna. Na přední straně, kam se nyní vypisují údaje o pohlaví, by mohlo zůstat prázdno. Pirátský poslanec Ondřej Profant totiž navrhuje, aby toto políčko bylo nepovinné. Stejně jako je dnes možné vyplnit nebo nevyplnit údaj o rodinném stavu nebo o registrovaném partnerství.



„Uvádění tohoto údaje způsobuje každodenní potíže stovkám lidí, zejména trans a nebinárním. Běžné je prokazování se občanským průkazem například na poštách, úřadech a dalších místech. Zapsané pohlaví však u žádné z těchto agend není podstatné z důvodu identifikace,“ uvádí Profantova důvodová zpráva k pozměňovacímu návrhu. Pro jednoznačné ztotožnění daného člověka dle něj stačí další údaje, tedy především jméno, fotografie a číslo občanského průkazu. Případně zmíněná biometrická data.

To je i jeden z důvodů, proč z občanského průkazu, respektive z kartičky samotné vypadne titul. Nenapomáhá určit totožnost svého nositele.

Právo s pohlavím pracuje

Bývalý náměstek ministerstva vnitra, právník a současný předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna si ale nemyslí, že by byl údaj o pohlaví až tak zbytečný. „I v Listině základních práv a svobod je uvedeno, že ženy mají v případě těhotenství právo na lepší zacházení a pracovní podmínky. Právní řád tedy s pohlavím pracuje,“ uvádí Mlsna. Stejně tak to platí v případě mobilizace. Kdyby byla vyhlášena, nastoupí muži.

Pokud by Profantův návrh prošel, připojilo by se Česko k zemím, které již údaj o pohlaví z průkazů odstranily nebo odstraňují. Jde o Německo, Řecko či Nizozemsko.

Podle Profanta stávající systém zakládá podmínky pro diskriminaci na základě pohlaví. „Znalost zapsaného pohlaví pro identifikaci držitele občanského průkazu není v žádné agendě nutná. Zároveň tento stav znevýhodňuje trans a nebinární lidi, kteří často nejsou ztotožněni s pohlavím zapsaným ve svých dokladech a jeho sdělování touto cestou jim způsobuje obtíže,“ míní Profant. A dodává, že možnost neuvádět pohlaví přímo zmiňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady EU.

Ostatně i důvodová zpráva k novele zákona zmiňuje možnost vynechat onu kolonku, na které má někdo písmeno F, jiný M. Nakonec k tomu ale nedošlo a pohlaví v návrhu zůstane. „Vedla k tomu skutečnost, že tak činí většina států Evropské unie ve vztahu k dokladům, které vydávají, a také skutečnost, že řada úkonů je spojena s nutnou znalostí pohlaví, například uzavření sňatku, možnost adopce dítěte, provedení osobní prohlídky a podobně. Neuvádění pohlaví v občanském průkazu by proto mohlo v praxi vyvolat problém,“ uvádí důvodová zpráva k novele.

Ať už nakonec pohlaví z dokladu zmizí, nebo ne, změny na občankách budou nejspíš patrné ještě letos. Novela míří do třetího, tedy posledního čtení ve sněmovně. To by se mělo uskutečnit v průběhu června. Stihnout ještě před prázdninami je to nutné i proto, že reaguje na unijní předpisy, a podle nich by mělo být vše hotovo nejpozději do začátku srpna. Novela totiž reaguje na nařízení europarlamentu, podle kterého bude muset být součástí občanských průkazů i strojově čitelná část, aby doklady splňovaly minimální bezpečnostní normy, jak je stanoví Mezinárodní organizace pro civilní letectví. Otisky prstů by tak měly sloužit mimo jiné i při cestách po zemích EU.

Na žádost bude nově možné vydat průkaz i lidem, kteří ještě nedosáhli patnácti. Je to proto, že už není možné zapsat dítě do občanky rodičů, jak se to dělávalo dřív. Totéž platí i pro cestovní pasy. Doklad ale mladiství do patnácti při překračování hranic potřebují.

Změní se i doba, po kterou občanka platí. Bude záležet mimo jiné na věkové skupině. Děti do šesti let a lidé, u kterých je odebrání otisků fyzicky nemožné, otisky nebudou muset dodávat. Bez otisků bude nicméně průkaz platný jen rok. U dětí starších patnácti let budou průkazy platit deset let, stejně jako dnes. Občanky lidí nad sedmdesát let budou mít platnost 35 let.