Nový web po 18 letech. Dočkalo se vnitro, hasiči i policie. Jak se vám líbí?

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  19:02
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Nová podoba stránek Ministerstva vnitra. (18. srpna 2026)

Nová podoba stránek Ministerstva vnitra. (18. srpna 2026) | foto: iDNES.cz

Starý web Ministerstva vnitra ČR. (18. srpna 2026)
Takto vypadá nový web Hasičského záchranného sboru ČR. (18. srpna 2026)
Původní stránky hasičů. (18. srpna 2026)
Nové webové stránky Policie ČR. (18. srpna 2026)
6 fotografií
Ministerstvo vnitra má nové webové stránky, nahradily dosavadní podobu webu z roku 2008. Novou podobu mají i stránky Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. Stránky podle mluvčího ministerstva Adama Rözlera dodaly firmy Softopus a Futura Soft na základě výběrového řízení za zhruba dvanáct milionů korun, kvůli nutným úpravám se výsledné náklady navýšily o zhruba dvacet procent.
Nová podoba stránek Ministerstva vnitra. (18. srpna 2026)
Starý web Ministerstva vnitra ČR. (18. srpna 2026)
Takto vypadá nový web Hasičského záchranného sboru ČR. (18. srpna 2026)
Původní stránky hasičů. (18. srpna 2026)
6 fotografií

„Nové stránky mají modernější a přehlednější podobu, která návštěvníkům usnadňuje rychlé nalezení potřebných informací. Upravená navigace a struktura webu zjednodušují orientaci v rozsáhlém množství informací, které ministerstvo na svých stránkách zveřejňuje,“ popsal Rözler. Původní stránky podle něj byly zastaralé jak po technologické, tak i po grafické a uživatelské stránce.

Web se podle Rözlera nově umí přizpůsobit velikosti obrazovky, na které je zobrazen. „Web je tak možné pohodlně používat nejen na počítači, ale také na mobilních telefonech a tabletech,“ uvedl mluvčí.

Internetové stránky policistů a hasičů jsou podle Rözlera postaveny na stejné technologické platformě a mají i podobný design, instituce si ale zachovávají vlastní obsah a informace.

Nové stránky dodaly společnosti Softopus a Futura Soft, které zakázku získaly ve výběrovém řízení za vysoutěženou částku přibližně 12 milionů korun. „V průběhu realizace projektu vznikla potřeba doplnění některých řešení a funkcionalit, které chyběly v původním zadání. V důsledku těchto úprav došlo k navýšení celkových nákladů projektu přibližně o 20 procent, část doplněných komponent přitom bude možné využít i pro další projekty ministerstva vnitra,“ doplnil Rözler.

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Původní webové stránky ministerstva vnitra jsou dostupné v archivu, informace z nich úřad na nový web doplňuje postupně. S případnými podněty k obsahu nebo fungování nových stránek se lidé mohou obrátit na e-mail webmaster@mv.gov.cz, dodal mluvčí.

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