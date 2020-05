Novela o veřejných zakázkách má podle Kalouska krýt zlodějiny. ‚Jde i o resort zdravotnictví,‘ řekl

Praha Vláda chce novelou zákona o zadávání veřejných zakázek podle šéfa sněmovního klubu opoziční TOP 09 Miroslava Kalouska dodatečně legalizovat zlodějiny, které se děly v souvislosti s nákupy v době koronavirové epidemie na ministerstvu zdravotnictví. Exministr financí to uvedl před jednáním sněmovny, která má normu posoudit.

Vláda podle Kalouska navrhuje, aby stát vzhledem k výjimečné situaci rezignoval zkoumání vlastnických struktur těch, kteří se o veřejné zakázky ucházejí.

„Žádá bianko šek, aby mohla zadat zakázku někomu, kdo je v insolvenci, trestně stíhaný, někomu naprosto nedůvěryhodnému,“ uvedl. Vysvětluje si to tím, že kabinet „chce dodatečně legalizovat zlodějiny, které se staly na ministerstvu zdravotnictví“, kde podle něj k takovým zakázkám docházelo. Odkázal tak na nákupy ochranných pomůcek na ministerstvu, které prověří Nejvyšší kontrolní úřad. Návrh by se podle Kalouska dal nazvat: Zhrasněte, chceme krást rychleji.

Zadávání veřejných zakázek by mohlo být podle návrhu za naléhavých okolností jednodušší. Při využití jednacího řízení bez uveřejnění by zadavatelům odpadla vzhledem k nutnosti uzavřít smlouvu co nejrychleji část administrativy. Předlohu kritizují protikorupční organizace Transparency International i Rekonstrukce státu.

Zadavatel podle novely nebude v případě jednacího řízení bez uveřejnění povinen ověřovat kvalifikaci možného dodavatele. Dále nebude muset vyloučit vybraného dodavatele, který nemá zaknihované akcie. V řízení s jediným účastníkem mu zadavatel nebude muset posílat formální oznámení o výběru dodavatele.

Předloha upravuje také povinnost hodnocení nabídek v pětičlenné komisi u zakázek nad 300 milionů korun. Podmínka zůstane zachována pouze v případech hodnocení podle jiných než číselně vyjádřitelných kritérií. Komise ale nebude muset být jmenována ani v případech, kdy nabídku podá jediný uchazeč a není tedy co hodnotit.

Iniciativa Rekonstrukce státu doporučila předlohu zamítnout. Pokud by byla schválena, jednací řízení bez uveřejnění by se stalo prakticky výjimkou ze zákona, uvedla. Obdobný postoj zaujala také Transparency International.

Nyní mohou veřejní zadavatelé nakupovat mimo režim zákona o zadávání zakázek díky vyhlášenému nouzovému stavu. Vláda využila tuto možnost zejména při pořizování zdravotnických ochranných prostředků. Kritici tvrdí, že některé nákupy byly předražené, případně neprůhledné od pochybných firem.