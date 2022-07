Novela silničního zákona přináší řidičák na zkoušku a pokutu až 75 tisíc

Nyní začíná meziresortní připomínkové řízení novely silničního zákopna. Na podzim ho bude projednávat vláda a následně půjde do parlamentu.

Návrh zákona vychází z předlohy, kterou ministerstvo zpracovalo již v minulém volebním období, jak ale upozorňuje ministr dopravy Martin Kupka, tentokrát se více zaměřuje na to, aby výše bodového hodnocení a finanční sankce co nejvíce korespondovaly se statistikou závažnosti dopravních nehod.

Cílem navrhovaných změn má být efektivnější postih nejnebezpečnějších přestupků, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení postihu u banálních přestupků. Bodový systém začal v Česku platit 1. července 2006. Maximum 12 trestných bodů nasbíralo jen za prvních deset let jeho fungování 70 000 řidičů, zhruba procento všech registrovaných šoférů.

Řízení od 17 let

Možnost řídit vozidlo pod dohledem mentora od 17 let má přispět k větší bezpečnosti na silnicích. Smyslem je získávání řidičských dovedností, a právě přítomnost mentora-zkušeného řidiče může pomoci osvojit si správné návyky za volantem.

Návrh novely silničního zákona detailně specifikuje, jak má řízení prvořidičů pod dohledem mentorů probíhat. Žadatel o řidičské oprávnění nastoupí do autoškoly (již může od 15,5 let), po ukončení výuky a výcviku (nejdříve v 17 letech) ho autoškola přihlásí ke zkoušce z odborné způsobilosti. Následně mu bude uděleno řidičské oprávnění a vydán řidičský průkaz. Od 17. narozenin může řídit osobní vozidlo sk. B pod dohledem mentora. Od 18. narozenin končí lhůta a může řídit sám. Mentor musí mít oprávnění skupiny B minimálně 10 let a alespoň 5 let bez přerušení (bez odnětí, atd.), bez záznamu bodů v době zahájení a po celou dobu činnosti mentora.

Zákonný zástupce novořidiče nahlásí mentora na úřad, registr řidičů zkontroluje podmínky a zapíše mentora k řidiči. Povinnosti mentora jsou obdobné povinnostem učitele v autoškole nesmí být pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, bude mít povinnost podrobit se vyšetření ke zjištění ovlivnění alkoholu a jiných návykových látek. Musí sedět vedle řidiče, věnovat se situaci v provozu a sledovat chování řidiče.

V případě řidičského průkazu na zkoušku jde o preventivní opatření pro začínající řidiče. Pokud dva roky od získání řidičského oprávnění spáchá šestibodový přestupek nebo mu bude odebrán řidičský průkaz za závažný přečin, bude muset absolvovat dopravně psychologickou přednášku a tzv. evaluační jízdu. Půjde o čtyřhodinovou výuku příčin dopravních nehod a jak jim předcházet a také čtyřhodinová teorie a jízda v autoškole.

Návrh řidičáku na zkoušku vychází z oceňovaného rakouského modelu (forma a obsah) a německého modelu (systém). Z původního návrhu se odstranilo poloviční bodové konto (6 bodů) pro začínající řidiče. Ministerstvo dopravy to vysvětlují tak, že nechtějí tyto řidiče hned „vyblokovat“ z provozu.

Povinnost absolvovat dopravně-psychologickou přednášku a evaluační jízdu bude za trestné činy za volabtem – ohrožení pod vlivem návykové látky, těžké ublížení na zdraví, přestupky s automatickým zákazem řízení motorových vozidel (překročení rychlosti o 40 km/h v obci, odmítnutí se podrobení zkoušky na alkohol) a přestupky hodnocené 6 body (nebezpečné předjíždění, jízda na červený a žlutý signál, pokyn „Stůj!“).

Nový systém bodování a dražší pokuty

Novela se také zaměřuje na nejzávažnější přestupky, které vedou k tragickým nehodám. Zjednodušit se má systém bodového ohodnocení přestupků - nově mají být pouze tři bodová pásma, za 6, 4 a dva body. Nyní je 5 pásem bodů (2, 3, 4, 5 a 7 bodů) – dochází tak k zpřehlednění celého systému.

Bodová pásma Tři sazby bodů dle závažnosti přestupku Pozn: nyní je 5 pásem bodů (2, 3, 4, 5 a 7 bodů) – dochází tak k zpřehlednění celého systému Vypouští se skutek za 7 bodů, místo něho je bodů 6 – aby se dalo uplatnit 2x a dost 6 bodů (2x a dost) – alkohol, vjetí na železniční přejezd, jízda na červenou

4 body (3x a dost) – omezení chodce, nedání přednosti v jízdě, telefonování při jízdě

2 body – nezastavení vozidla před přechodem pro chodce, řízení bez profesní způsobilosti Nově si řidič může požádat na úřadě, aby byl informován o změně bodů na svém „kontu“ – informace dostane pomocí SMS, datové schránky nebo emailu

Za jízdu pod vlivem alkoholu se nově navrhuje prodloužit zákaz řízení ze současného roku na rok a půl. V případě odmítnutí testu na alkohol nebo jinou návykovou látku pak hrozí až tříletý zákaz řízení a pokuta ve správním řízení do 75 tisíc korun.

Zákaz činnosti dle jednotlivých pásem: 18 měsíců až 3 roky

6 až 18 měsíců

6 až 12 měsíců (toto pásmo je určené pro 17letého řidiče)

3 až 6 měsíců

Za jízdu na červenou, vjíždění na železniční přejezd přes zákaz nebo otáčení či couvání na dálnici bude nově ukládána pevná bloková pokuta 5 tisíc korun. Pokud řidič odmítne zaplatit na místě, může dostat v přestupkovém řízení pokutu mezi 7 až 25 tisíci korun.

Při vysokém překročení rychlosti (o 40 km/h v obci a 50 km/h mimo obec) může dostat řidič v přestupkovém řízení pokutu až 25 tisíc korun a k tomu šest bodů. Pevná bloková pokuta 2 500 korun a čtyři body bude rovněž za překročení rychlosti v obci o 20 km/h nebo o 30 km/h mimo obec. Mírnější překročení rychlosti o 10 km/h bude sankcionováno pevnou blokovou pokutu 1 500 korun a dva body.

Ceník pokut 4 pásma pevných pokut na místě Nejmírnější pásmo do 1 500 Kč – nerozsvícená světla, jízda bez pásů

1 500 Kč – jízda na motorce bez přilby

2 500 Kč – překročení rychlosti 20 km/h v obci

5 000 Kč – vjetí na přejezd, otáčení se na dálnici Snížení horní hranice sazby u nejmírnějšího pásma ze současných 2 000 Kč na 1 500 Kč U bagatelních prohřešků jako je porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel nebo překročení rychlosti do 10 km/h se snižuje horní hranice pokuty na místě z 2 000 Kč na 1 500 Kč a body se nezapisují. Ve správním řízení jsou také 4 pásma sazeb pokut – nejvyšší lze udělit až 75 000 Kč

Zvýšení především horních hranic sazeb pokut 25 000 Kč – 75 000 Kč – odmítnutí podrobení se testu na alkohol

7 000 – 25 000 Kč – jízda na červenou

4 000 – 10 000 Kč – nezastavení před přechodem pro chodce, telefonování za jízdy

2 000 – 5000 Kč – jízda bez pásů, špatné parkování

Ke zmírnění trestů dochází u bagatelních prohřešků jako je porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo překročení rychlosti do 10 km/h nad povolený limit, kde se snižuje horní hranice pokuty na místě z 2 000 Kč na 1 500 Kč, a body se nezapisují.

Novinky v zákoně o silničním provozu také umožní od předpokládané platnosti změn v roce 2024 požádat si elektronicky či na úřadě o zasílání informací o bodovém kontě řidiče. Umožní to lepší přehled o udělených trestech a zároveň si řidič může hlídat limit 12 bodů, po jehož dosažení je mu odebrán řidičský průkaz na stanovenou dobu.

Návrh novely schválila v roce 2020 předchozí vláda Andreje Babiše (ANO). Poslanci jej ale nestihli do konce minulého funkčního období Sněmovny schválit.