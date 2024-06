Za stamilionový podvod jen podmínka? Odborníci varují: Nižší tresty ohrozí důvěru ve spravedlnost, věznicím neuleví

Ministerstvo spravedlnosti věří, že hospodářská kriminalita je trestaná zbytečně přísně i s ohledem na výši způsobené škody.

Navrhuje proto, aby soudci měli možnost nově za vybrané trestné činy hříšníky potrestat, aniž by je poslali do vězení. Jak ale zjistily Lidovky.cz, za hospodářské trestné činy s vysokou škodou, končí ve vězení každoročně jen malá skupina lidí. Ze statistik nejvyššího státního zastupitelství vyplývá, že loni za ně šlo do vězení 202 osob a o rok dříve 265. Zmírnění represe tak změnu nepřinese. Odborníci ale varují před rozvolněním morálky.