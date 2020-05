Vláda chce posílit Vojtěchovy pravomoci. Je to nebezpečné, upozorňuje pravicová opozice

Praha Novela zákona o veřejném zdraví, kterou v pondělí projedná vláda, podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) pravomoci resortu pouze zpřesňuje. Neumožní mu omezit pohyb lidí, ale bude moci zakázat velké hromadné akce nebo nařídit nošení roušek i po skončení nouzového stavu 17. května. Novinářům to řekl v pondělí po tiskové konferenci ministerstva.

Novela je reakcí na rozhodnutí soudu, který zrušil některá mimořádná opatření vydaná ministerstvem. Podle soudu měla být vydaná podle krizového zákona.



„Zákon o veřejném zdraví nikdy nebyl plošně aplikován, snad jen v době metanolové aféry. Zákon například definuje epidemiologicky závažné činnosti, ale neumožňuje je nijak regulovat,“ řekl ministr.

Hlavním cílem zákona je podle dokumentu, který vláda projedná, zastavit epidemii v co nejkratším čase za co nejmenších ztrát na životech a dopadů do ekonomiky. „Toho lze dosáhnout omezením pohybu osob, omezením konání hromadných akcí, omezením provozování epidemiologicky závažných činností, používáním přiměřených osobních ochranných prostředků a zvýšenou dezinfekcí,“ píše se v dokumentu.

Pokud by ministerstvo tyto kroky nemohlo rychle realizovat, mohlo by to podle dokumentu vést k poklesu kvality a kapacit zdravotní péče, zvýšení nemocnosti covidem-19 i počtu úmrtí. Nošení roušek, minimálně v uzavřených prostorech, nebo zákaz akcí pro tisíce lidí budou podle dřívějších vyjádření ministerstva platit i v létě.

„Bariérová opatření jako je nošení roušek a omezení shlukování osob mohou zdvojnásobit účinek opatření a vést k oploštění křivky pozitivních případů epidemicky se šířící respirační nákazy v populaci,“ píše se v dokumentu. Podobně je třeba také dezinfikovat místa, kde se setkává více osob jako vozy MHD, prostory škol, kin, ale také madla dveří nebo nákupní vozíky.

Návrh novely dává ministerstvu také možnost zakázat nebo omezit provoz škol, veřejné hromadné dopravy, obchodů a nákupních center, bazénů a wellness nebo výrobních provozoven. Úřad má mít pravomoc nařídit povinné používání ochranných prostředků nebo dezinfekce. Cílem opatření je také sdílení informací nebo řízení personálních a lůžkových kapacit ve zdravotnictví, může také nařídit některá oddělení vyčlenit nebo uzavřít.

„Nelze vyloučit, že v důsledku jejího přijetí a následné aplikaci může dočasně dojít k mírně větší zátěži podnikatelů z hlediska nařízení či naopak zákazu určité činnosti,“ píše se v dokumentu.

Možnost omezit provoz chce mít resort zejména u takzvaně epidemiologicky závažných činností jako je pedikúra, manikúra, holičství, kadeřnictví nebo tetování. Kvůli šíření viru kapénkovou cestou je podle něj třeba také omezení pro bazény, koupaliště, společné sprchy, sauny nebo wellness.

Pravicová opozice návrh odmítla jako nebezpečný. Předseda ODS Petr Fiala České televizi řekl, že o restrikcích a omezování svobod nemůže rozhodovat jedno ministerstvo, na což už poukázal Městský soud v Praze v případě ministerských opatření. Tato opatření by podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové mohlo být možné vydávat podle zamýšleného zákona při výskytu jakékoli nakažlivé nemoci.