Noví radní se v Břeclavi zaměří na dopravu i sociální oblast

Břeclav Prioritou městské rady v Břeclavi bude pro nadcházející volební období doprava a sociální záležitosti. Programové prohlášení rady v pátek novinářům představili místostarostové města.

„Sestavit programové prohlášení nebylo až tak složité, protože naše priority byly hodně podobné, hlavní priority většina z nás měla ve volebních programech,“ uvedl první místostarosta Svatopluk Pěček (ANO).



Koalici v Břeclavi utvořily stejné strany jako v minulém volebním období, tedy hnutí Pro Region, ČSSD a ANO, nově do koalice přizvaly KDU-ČSL. Strany tak obešly vítěze voleb, hnutí Mladí a neklidní, které o procento porazilo Pro Region.

Prioritou bude pro radu města nadále obchvat Břeclavi, tedy spolupráce na jeho stavbě s Ředitelstvím silnic a dálnic jako investorem. „Velkou naději nám dává navrhovaná novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Stavby, které se objeví v příloze této novely, budou spadat pod speciální stavební úřad ve zrychleném řízení,“ uvedl Pěček, který má v radě dopravu na starosti.

Plánovaný obchvat v Břeclavi z roku 2016.

Kromě práce na obchvatu chce rada zejména zlepšovat průjezdnost průtahu městem a zvyšovat bezpečnost chodců i cyklistů budováním nasvícených přechodů a cyklopruhů.



Pečovatelská služba nebo služba Senior Taxi

Velkým tématem bude ve volebním období 2018 - 2022 také oblast sociální, v níž má Břeclav naplánované značné investice. „Jen na revitalizaci domova seniorů je naplánováno 98 milionů korun, stavba domu s pečovatelskou službou v Poštorné vyjde na 35 milionů korun. Vzhledem k tomu, že na první tři roky máme na investice vyčleněno 178 milionů, je vidět, že velká část z nich poputuje právě do sociální oblasti,“ uvedl místostarosta Jaroslav Válka (ČSSD).

Kromě budování či obnovování zařízení poskytujících sociální služby chtějí radní zejména podpořit služby terénní, které by seniorům umožnily co nejdéle zůstat doma. „Musíme si uvědomit, že to pro nás znamená nižší náklady, než když je přijmeme do pobytového zařízení,“ uvedl Válka. Radní se shodli i na zavedení služby senior taxi.

Mezi další programové priority nové rady města patří i rozšíření kamerového systému, zbudování stanoviště městské policie na pěší zóně u parku, vybudování amfiteátru a letního kina pod zámkem, revitalizace prostoru před nádražím a postupná rekonstrukce zámku, na kterou se město bude snažit získat dotace.