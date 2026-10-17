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Ředitel divadla, podnikatelka s klavíry, voják. Toto jsou noví senátoři

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  17:28aktualizováno  17:28
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Zleva Karel Řehka, David Smoljak, Jiří Padevět a Zuzana Ceralová Petrofová | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej HanušMAFRA

Češi obměnili třetinu horní komory Parlamentu a zvolili 27 nových senátorů. Ti budou hájit zájmy voličů následujících šest let. Piráti zastoupení ztratili. Žádné nové křeslo nezaznamenalo hnutí ANO, které v druhém kole bojovalo ve třinácti obvodech. Volby vyhrálo hnutí STAN, uspělo deset jejich kandidátů. Podívejte se na profily nových senátorů a senátorek v přehledu iDNES.cz.

Cheb Miroslav Plevný (za STAN)

Miroslav Plevný (STAN)

V nejzápadnějším senátním obvodě nakonec zvítězil vysokoškolský učitel a děkan ekonomické fakulty v Plzni Miroslav Plevný za hnutí STAN.

Ve druhém kole porazil Sandru Tsoukernik za ANO, kterou podpořil svými koncerty zpěvák Michal David. Už v prvním kole se Plevnému podařilo získat přes 40 procent hlasů. Ve druhém kole pak obhájil svůj mandát, který v Chebsku zastával od roku 2020.

Louny Ivo Trešl (za STAN)

Ivo Trešl v prvním kole získal 20,92 % hlasů.

Dalším staronovým senátorem za STAN se stal Ivo Trešl, který byl do funkce poprvé zvolen před šesti lety.

Narodil se v Rakovníku a bezmála třicet let působí jako chirurg a traumatolog v tamní nemocnici. V druhém kole porazil kandidáta hnutí ANO Jaroslava Mikoláše.

Plzeň-město Karel Řehka (za STAN)

Karel Řehka

Jeden z nejostřeji sledovaných senátních bojů se odehrál v obvodu Plzeň-město. Jako vítěz z něj nakonec vyšel Karel Řehka (za STAN), který získal více hlasů než protivnice Lucie Kantorová (ANO).

Řehka v letech 2022 až 2026 působil jako náčelník generálního štábu české armády. Před tím vedl Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB). V říjnu 2025 dostal od prezidenta Pavla medaili Za zásluhy. V kampani ho podporoval herec Ondřej Vetchý.

Strakonice Tomáš Fiala (Naše Česko)

Tomáš Fiala

Už v prvním kole obhájil mandát senátora ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.

Před šesti lety se do horní komory dostal v barvách ODS, letos ale vstoupil do hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko a získal tak novému politickému subjektu senátorské křeslo. Po triumfu avizoval, že se funkce ředitele nemocnice vzdá.

Pelhřimov Ladislav Med (ODS)

Ladislav Med

Do politiky vstoupil Ladislav Med (ODS) v roce 2002 a od té doby prošel celou komunální cestu od zastupitelstva, až po práci starosty Pelhřimova.

V druhém kole těsně porazil kandidáta hnutí ANO Michala Kozára.

Příbram Petr Štěpánek (STAN)

Petr Štěpánek

Senátor Petr Štěpánek je starostou Petrovic v okrese Příbram, v senátních volbách 2020 kandidoval za STAN a ve druhém kole porazil obhájce mandátu Jiřího Buriana. Nyní svůj post znovu obhájil a přidal se tak k řadě dalších senátorů zvolených za hnutí STAN. Porazil primářku rehabilitačního centra a radní z Příbrami Barboru Daňhovou (ANO).

Praha 5 Václav Láska (SEN 21)

Václav Láska

Senátorské křeslo nakonec opět získal Václav Láska (SEN 21), zahajuje tak třetí funkční období. Poprvé ho lidé zvolili v roce 2014 za Stranu zelených v Praze 5.

Ve sněmovních volbách 2013 neúspěšně kandidoval jako středočeský lídr Strany zelených. V senátních volbách 2020 postoupil do druhého kola, ve kterém mandát obhájil, když porazil Michaela Žantovského. Náleží mu také tituly jako advokát, bývalý policejní vyšetřovatel a spoluzakladatel Transparency International ČR.

Praha 9 David Smoljak (za STAN)

David Smoljak

Senátor a scénárista David Smoljak je a od roku 2018 radním pražské městské části Praha-Vinoř. V dubnu 2019 postoupil z prvního kola doplňovacích senátních voleb, ve druhém kole porazil Jana Jarolíma.

V Senátu nahradil Zuzanu Baudyšovou, která funkci předčasně opustila kvůli zdravotním důvodům. V senátních volbách 2020 mandát obhájil, když porazil historika Eduarda Stehlíka. Do horní komory ho nyní lidé opět zvolili, věnovali mu více hlasů než operní pěvkyni Dagmar Peckové (za ODS).

Praha – obvod 1 Jiří Padevět (za STAN)

Jiří Padevět

Jiřímu Padevětovi kandidujícímu za STAN utekla výhra velmi těsně hned v prvním kole, kdy získal 49,64 procent hlasů. Spisovatel, knihkupec a nakladatel nakonec uspěl v druhém kole a porazil starostu Prahy 7 Jana Čižinského (Praha sobě).

Padevět dlouhodobě mapuje protektorátní a poválečnou historii v Česku, v roce 2014 získal cenu Magnesia Litera za Průvodce protektorátní Prahou.

Kladno Petr Paták (ODS)

Petr Paták

Petr Paták porazil v druhém kole obhajující senátorku Adélu Suchardu Šípovou (za Piráty). Ze středoškolského učitele matematiky se stal ředitelem střední školy v Kladně.

Má zkušenosti z komunální politiky jako zastupitel a radní města, zároveň je členem a místopředsedou výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ve Středočeském kraji.

Děčín Zbyněk Linhart (za STAN)

Zbyněk Linhart

Zbyněk Linhart je první senátor, který zvítězil v prvním kole hned dvakrát. Poprvé se mu to povedlo v roce 2020, kdy obhájil mandát z roku 2014.

Stejný triumf přišel letos, v Senátu tak započne třetí volební období. Je celoživotním politikem, už během studia vysoké školy byl zvolen do zastupitelstva obce Krásná Lípa.

Česká Lípa Martin Půta (SLK)

Martin Půta

Martin Půta za Starosty pro Liberecký kraj vyhrál ostrý střet s poslankyní hnutí ANO Jitkou Volfovou a z křesla hejtmana Libereckého kraje tak míří do Senátu. Rok a půl vedl hnutí STAN, ale rezignoval kvůli obvinění z korupce.

V únoru 2025 ho soud uznal vinným v korupční kauze a uložil mu roční podmínku a peněžitý trest 50 tisíc korun za přijetí úplatku a zneužití pravomoci veřejné osoby.

Trutnov Jan Sobotka (za STAN)

Jan Sobotka

Svůj post si udržel hned v prvním kole senátor a starosta Vrchlabí Jan Sobotka. Poprvé se do horní komory dostal v doplňovacích volbách v lednu 2018, kdy kandidoval za hnutí STAN s podporou TOP 09, ODS a KDU-ČSL.

Tehdy ve druhém kole volby porazil Jiřího Hlavatého. V senátních volbách 2020 v obvodu Trutnov mandát obhájil, když porazil Jana Jarolíma.

Kolín Michael Kašpar (STAN)

Michael Kašpar

Bývalý středoškolský učitel, od roku 2019 starosta Kolína a nyní senátor. Michael Kašpar (STAN) porazil v druhém kole kandidátku hnutí ANO Andreu Brzobohatou.

Hradec Králové Zuzana Ceralová Petrofová
(za ODS)

Hrdost Zuzana Ceralová Petrofová zvládla krize a postavila firmu Petrof na nohy.

Podnikatelce z páté generace hradecké rodiny Petrofů Zuzaně Ceralové Petrofové se v druhém kole podařilo přeskočit exministra Martina Dvořáka (STAN) a stát se senátorkou.

Od roku 2000 působí v rodinné firmě na výrobu akustických klavírů a pianin, je jednatelkou a prezidentkou společnosti.

Rychnov nad Kněžnou Jan Grulich (TOP 09)

Jan Grulich (TOP09 + LES)

Že senátor Jan Grulich (TOP 09) obhájí mandát hned v prvním kole, bylo prakticky jisté. V Rychnově nad Kněžnou se přihlásili jen dva kandidáti.

Vyhrál s velkým náskokem 62,19 procenta. Je také ředitelem ZŠ a MŠ Trivium Plus o.p.s. v Dobřanech v Orlických horách.

Žďár nad Sázavou Josef Klement (KDU-ČSL)

Josef Klement

Senátor Josef Klement se druhého kola dostal velmi těsně – jen o jediný hlas porazil Radka Černého z ODS. Nakonec se mu ale podařilo v druhém kole překonat protikandidáta za Volt a bývalého předsedu ČSSD (následně SOCDEM) Michala Šmardu.

Znojmo Tomáš Třetina (TOP 09)

Tomáš Třetina

Další obhájený post zajistil senátor a starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina z TOP 09. Poprvé se do horní komory dostal v roce 2020, kde v druhém kole porazil Jana Groise.

Vyškov Jan Grolich (KDU-ČSL)

Jan Grolich (KDU-ČSL) na tiskové konferenci poslaneckého klubu KDU-ČSL ve...

V mládí vystupoval jako stand-up komik. Letos hejtman Jihomoravského kraje a předseda KDU-ČSL Jan Grolich udělal v prvním kole senátních voleb historický výsledek.

Získal 37 071 hlasů, což mu zajistilo 63,34 procenta. K drtivému vítězství nad kandidátkou hnutí ANO Petrou Absolonovou mu pravděpodobně napomohla také marketingová píseň „Nejhorší volební song ever“.

Brno-město Zdeněk Papoušek (za ODS)

Zdeněk Papoušek

Pozici brněnského senátora znovu získal Zdeněk Papoušek za ODS. Do Senátu usedl v lednu 2025 jako nestraník za KDU-ČSL v doplňovacích volbách v obvodu, když nahradil zesnulého Romana Krause (ODS).

V horní komoře ale působil už v letech 2014 až 2020. Zároveň je sociolog se zkušenostmi z Fondu ohrožených dětí a probační službě. Učil také na středních školách.

Přerov Jakub Navařík (ODS)

Kandidát do Senátu za koalici KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09 Jakub Navařík.

Další souboj kandidátů ODS a hnutí ANO se odehrál v Přerově. Vítězně z něj nakonec vyšel občanský demokrat Jakub Navařík, který je od roku 2018 zastupitel a radním Přerova.

V roce 2018 zvítězil v soutěži Podnikavá hlava. Působil také jako vědecký pracovník v oboru fyzika nebo učitel.

Litovel Marek Ošťádal (24/7)

Marek Ošťádal byl v roce 2020 zvolen senátorem za STAN v obvodu Litovel, nyní...

Senátor a hudebník Marek Ošťádal byl v letech 2010 až 2022 starostou obce Náklo, hraje a zpívá v kapele Stracené ráj.

V senátních volbách 2020 kandidoval v obvodu Olomouc za STAN, kde postoupil do druhého kola a nakonec porazil Jana Zahradníčka. Z hnutí ale po krajských volbách vystoupil a letos v červenci se stal předsedou subjektu 24/7, za které svůj mandát obhájil.

Frýdek-Místek Petr Korč (NMFM)

Petr Korč po odvolání z postu primátora. (10. června 2026)

Petr Korč letos ve Frýdku-Místku v komunálních volbách vedl vítězné uskupení Naše Město F-M. Pravděpodobně se tak opět stane primátorem. Tuto funkci už v minulosti zastával, konkrétně v letech 2021 až 2026. Nyní porazil ve druhém kole senátních voleb obhajující senátorku za STAN Helenu Pešatovou.

Ostrava-město Ondřej Šimetka (za ODS)

Ondřej Šimetka (ODS)

Další kdo opět usedne do senátorského křesla je lékař Ondřej Šimetka. Poprvé v senátních volbách uspěl v roce 2020, kdy porazil Zdeňka Jiříčka. Působí jako přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky ostravské fakultní nemocnice.

Karviná Petr Kazík (OK)

Nový ředitel Slezského divadla v Opavě Petr Kazík (29. září 2023)

Svou výhrou překvapil Petr Kazík za Osobnosti pro kraj, který kandidoval proti favoritce a starostce Orlové Lence Brzyszkowské (ANO). Kazík působí jako ředitel Slezského divadla v Opavě.

V druhém kole senátních voleb předběhl kandidátku hnutí ANO, která v prvním kole získala o téměř 20 procenta víc hlasů.

Zlín Tomáš Goláň (ODS)

Tomáš Goláň (ODS) (srpen 2024)

V opozičním duelu v obvodě Zlín nakonec zvítězil ekonom a daňový poradce Tomáš Goláň za občanské demokraty. Voliči mu věnovali více hlasů než protivníkovi Ivo Mitáčkovi za STAN.

Podařilo se mu tak obhájit mandát, který poprvé získal v doplňovacích volbách do Senátu v květnu 2018. V senátních volbách 2020 pak porazil Pavla Stodůlku.

Uherské Hradiště Josef Bazala (KDU-ČSL)

Starosta Starého Města Josef Bazala z KDU-ČSL se ucházel o přízeň voličů na...

Poslední, kdo opětovně získal důvěru voličů, je senátor Josef Bazala (KDU-ČSL), který obhájil v obvodě Uherské Hradiště. Od roku 2006 je starostou Starého Města na Uherskohradišťsku.

V senátních volbách 2020 postoupil do druhého kola, kde porazil Iva Valentu.

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