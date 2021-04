Noví Šlachtovi muži: s programem Přísaze pomohou exnáměstek Šedo i šéf zbrojařů Hynek

Praha Do týmu Roberta Šlachty, bývalého ředitele policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, přibyla nová dvě jména. Program politického uskupení Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty ponese rukopis Aleksi Šeda, bývalého náměstka ministra zdravotnictví, a Jiřího Hynka, prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP).

„Jsou to odborníci ve svých oborech. Oba znám delší dobu. Přišli jsme za nimi s tím, zda by byli ochotní dělat Přísaze odborné garanty – a oni souhlasili. Řekli jsme si i společné body, a to jak v oblasti zdravotnictví, tak co se týká obrany, vojenského materiálu a bezpečnosti,“ potvrdil Šlachta pro sever Lidovky.cz.



Šedo, jenž od loňského září do ledna zastával na ministerstvu zdravotnictví post náměstka pro zdravotní péči, Šlachtova slova potvrdil. „Bavili jsme se spolu o problémech zdravotnického systému - od aspektů specializačního vzdělávání až po vzájemné vztahy pojišťoven a zdravotnických zařízení,“ popsal Šedo pro Lidovky.cz.

Přes lidi a motorky

Aleksi Šedo.

Devětapadesátiletý profesor v oboru biochemie a patobiochemie potvrdil, že se s bývalým policejním důstojníkem zná dlouhé roky. „S Robertem Šlachtou se znám z dob, kdy ještě pracoval u protidrogové centrály. Poznal jsem jej přes společného známého a přes motorky,“ uvedl Šedo s tím, že v obecné rovině mu je Šlachta sympatický pro „svou autentičnost a nezkorumpovatelnost“. Na Přísaze si Šedo prý cení toho, že hnutí hodlá ve svém programu více sázet na podstatu věcí a méně na dehonestaci jiných stran.

Šlachta podle svých slov hodlá zúročit profesorovy zkušenosti, jež získal během kritické fáze pandemie, kdy působil v klíčové pozici na ministerstvu zdravotnictví. Zásadní však prý pro něj budou i postřehy směrem k budoucnosti českého zdravotnictví, až koronavirová krize odezní.

Šedo, který působil také jako děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, nikdy nebyl členem politické strany a jak řekl, měnit to nehodlá. Když počátkem letošního roku odcházel z ministerstva zdravotnictví, spekulovalo se o napjatých vztazích s tehdejším ministrem Janem Blatným (za ANO). Šedo při svém odchodu uvedl: „Na rozdíl od předchozích ministrů jsem s docentem Blatným měl, ne vlastní vinou, možnost kromě velkých porad osobně hovořit cirka patnáct minut, což pro autentickou spolupráci ministra s náměstkem nestačí.“

K odchodu Šeda z vedení resortu se tehdy vyjádřil i někdejší koordinátor testování na nemoc covid-19 Marián Hajdúch: „Profesora Šeda znám mnoho let jako kultivovaného, vzdělaného a pracovitého odborníka i schopného manažera. Zaslouží si poděkováni za odvedenou práci a zejména za odvahu odejít, kterou projevil nesouhlas s děním na ministerstvu zdravotnictví. Za mě osobně má i můj obdiv, že to vydržel dost dlouho, vím o čem mluvím...,“ napsal Hajdúch na Twitter.

Jak zafixovat dvě procenta na obranu

V oblasti obrany a bezpečnosti hodlá Šlachtovo hnutí spojit své síly s Jiřím Hynkem. Ten už politikou prošel: byl spoluzakladatelem strany Realisté, jež se prezentovala mimo jiné i ostrou protimigrační rétorikou. Ve sněmovních volbách v roce 2017 však Realisté neuspěli, získali 0,71 procenta hlasů, což na vstup do dolní komory nestačilo. O rok později Hynek neúspěšně kandidoval v prezidentských volbách.

Jiří Hynek.

Šéf AOBP patří roky mezi přední tváře českého zbrojního průmyslu. Šlachta chce využít právě tuto odbornost. „Bavili jsme se spolu o hlavních bodech, které se týkají ministerstva obrany, zbrojních zakázek a vojenského materiálu. Porozuměli jsme si,“ řekl Šlachta pro Lidovky.cz. Někdejší detektiv také naznačil, co z expertních rad promítne do programu Přísahy. Zatímco ve zdravotnictví se chtěl vymezit proti nápadům na privatizaci nemocnic, v oblasti obrany bude bránit „zbraňovou legislativu před EU“.

Hynek podle svých slov věří, že v programu hnutí bude figurovat bod na ustanovení pevné položky stáního rozpočtu. „Měly by se zákonem fixovat výdaje na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP). Myslím si, že vím, jak to udělat,“ řekl serveru Lidovky.cz Hynek s tím, že by šlo i o adekvátní reakci na zhoršující se bezpečnostní situaci ve světě.

Výdaje státu na obranu by dle něj mohly nabíhat postupně během přechodného období. Česko se opakovaně zavázalo vydávat nejpozději od roku 2024 dvě procenta svého HDP na obranu, armádní rozpočet však odpovídajícím tempem neroste.

K možné kandidatuře za hnutí ve sněmovních volbách se Hynek nechtěl vyjádřit. Podle svých slov sám ještě neví. Březnový volební model agentury Kantar CZ pro Českou televizi přisoudil hnutí Přísaha zisk dvou procent voličů.